Trevelin: invitan a un taller gratuito para aprender a producir plantines de huerta

La Agencia de Extensión Rural Trevelin del INTA Esquel, junto al CECAIN y otras instituciones, realizará un taller de producción de plantines de huerta, pensado para quienes quieran prepararse para la próxima temporada.

La propuesta tendrá un formato práctico y permitirá aprender técnicas para preparar almácigos, producir plantines y compartir conocimientos vinculados con el trabajo en la huerta.

La capacitación se llevará a cabo el jueves 20 de agosto a las 14:30 en la huerta comunitaria “Club de Héroes”, ubicada en Río Percy 1314, Trevelin.

La actividad será gratuita, aunque requiere inscripción previa para participar.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta y comenzar a preparar los almácigos de cara a la próxima temporada de huerta

MA