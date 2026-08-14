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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: invitan a un taller gratuito para aprender a producir plantines de huerta

Conocé la fecha, el horario y el lugar de la capacitación práctica que será gratuita y requiere inscripción previa.
Por Redacción Red43

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La Agencia de Extensión Rural Trevelin del INTA Esquel, junto al CECAIN y otras instituciones, realizará un taller de producción de plantines de huerta, pensado para quienes quieran prepararse para la próxima temporada.

 

La propuesta tendrá un formato práctico y permitirá aprender técnicas para preparar almácigos, producir plantines y compartir conocimientos vinculados con el trabajo en la huerta.

 

La capacitación se llevará a cabo el jueves 20 de agosto a las 14:30 en la huerta comunitaria “Club de Héroes”, ubicada en Río Percy 1314, Trevelin.

 

La actividad será gratuita, aunque requiere inscripción previa para participar.

 

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta y comenzar a preparar los almácigos de cara a la próxima temporada de huerta

 

 

 

 

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