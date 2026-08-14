El GeoMuseo celebra el Día de las Infancias con entrada gratis

El GeoMuseo Eduardo Lucio de El Bolsón se suma a los festejos por el Día de las Infancias con una propuesta especial para este domingo. Los menores de 13 años tendrán entrada gratuita para recorrer el espacio y acercarse al mundo de las rocas, los minerales, las piedras preciosas y los meteoritos.

Recorrido por la historia de la Tierra

El GeoMuseo de Piedras Patagónicas funciona en el centro de El Bolsón, sobre Juez Fernández 430, a pocos metros de la Plaza Pagano. El espacio fue creado a partir de una colección iniciada por la familia Lucio-Giraudo y con el paso del tiempo incorporó distintas propuestas para acercar la geología al público de una manera didáctica.

Entre sus salas se pueden observar rocas, minerales, piedras preciosas y meteoritos, además de espacios dedicados a explicar los procesos que dieron forma al paisaje patagónico.

Uno de los recorridos propone conocer la geodiversidad a través de la Gruta de los Minerales, mientras que el Centro de Interpretación del Paisaje permite comprender la evolución geológica del valle de El Bolsón.

Propuesta para aprender jugando

El museo también cuenta con recursos interactivos pensados para facilitar la comprensión de los fenómenos geológicos. Entre ellos se encuentra una maqueta del paisaje glaciar que permite observar cómo fue evolucionando el entorno natural del valle.

La colección incluye también ejemplares de piedras preciosas de Patagonia y de otras partes del mundo, junto con una muestra de meteoritos.

Entrada gratuita para menores de 13 años

Con motivo del Día de las Infancias, este domingo los menores de 13 años podrán ingresar gratis al GeoMuseo Eduardo Lucio. La propuesta invita a recorrer las salas y descubrir, a través de las piedras y minerales, algunos de los procesos naturales que explican la formación de los paisajes que rodean a El Bolsón.

Información

GeoMuseo Eduardo Lucio

📍 Juez Fernández 430, El Bolsón

📅 Este domingo, Día de las Infancias

🎟️ Menores de 13 años, entrada gratuita

O.P.