Gaiman elegirá a su próximo intendente en una elección extraordinaria

La Municipalidad de Gaiman oficializó la convocatoria a elecciones extraordinarias para elegir al próximo intendente de la localidad. Los comicios se realizarán el 13 de diciembre de 2026. Se llevará adelante tras el fallecimiento del intendente Darío James, ocurrido el pasado 6 de agosto. James había sido elegido para ejercer el mandato correspondiente al período 2023-2027.

La convocatoria fue establecida mediante la Resolución N° 345/2026, firmada por el intendente interino Raúl Ferrero. De acuerdo con la normativa municipal, ante la ausencia definitiva del jefe comunal y al restar más de un año para finalizar el mandato, corresponde realizar una elección para definir quién completará el período.

Los vecinos de Gaiman elegirán únicamente al intendente. En esta oportunidad no habrá renovación del Concejo Deliberante.

La persona que resulte electa asumirá para completar el mandato iniciado en 2023 y permanecerá en el cargo hasta el 10 de diciembre de 2027. La elección se definirá mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios, por lo que será electo quien obtenga la mayor cantidad de votos.

La organización de los comicios estará a cargo de la Secretaría Electoral Permanente, de acuerdo con las disposiciones del Código Electoral de la Provincia del Chubut y la Carta Orgánica Municipal de Gaiman.

Hasta la realización de las elecciones, Raúl Ferrero continuará desempeñándose como intendente interino de la localidad.

EBW