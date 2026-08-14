Todo lo que hay para hacer este fin de semana en Esquel: cine, teatro, música y más

Esquel tendrá un fin de semana con una variada agenda cultural y recreativa para toda la familia. La programación incluye funciones de cine, espectáculos teatrales, música, una peña solidaria y actividades especiales por el Día de las Infancias.

La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Esquel, Sonia Baliente, repasó las principales propuestas que se desarrollarán durante estos días en distintos espacios de la ciudad.

Una peña solidaria y propuestas en el Auditorio

Este viernes 14 de agosto se realizará una peña folclórica solidaria en el Auditorio Municipal. La actividad tiene como objetivo colaborar con Leo y su familia, quien necesita realizar un tratamiento médico.

El sábado 15, el Auditorio Municipal recibirá a un grupo femenino proveniente de El Bolsón que nació como formación coral y actualmente desarrolla espectáculos con una propuesta teatral y humorística.

Se trata de “Octetas sin Fronteras”, un espectáculo que comenzará a las 20:30 y para el cual ya se encuentran disponibles las entradas.

Improvisación y muestras en el Melipal

En el Centro Cultural Melipal también habrá propuestas durante el fin de semana. La Compañía de la Acuática presentará un espectáculo de improvisación con una nueva estética y la participación de músicos y artistas invitados.

En esta oportunidad estarán Hernán Miguez y Alun Lloyd en la musicalización, mientras que Diego Recagno será el encargado de las improvisaciones.

Además, continuarán las muestras que se encuentran vigentes en el espacio. Entre ellas se encuentra “Mini Print con Plantas Nativas”, una exposición internacional de grabado que transita sus últimos días.

También puede visitarse “Otra Orilla”, de Carolina Ponce, con dibujos expuestos en el sector de la confitería, y la muestra colectiva “Chicos para Chicos”, integrada por trabajos realizados por niñas y niños que participan de distintos talleres municipales, estatales y privados.

Día de las Infancias con actividades para toda la familia

El domingo 16, las actividades estarán especialmente orientadas a las familias por el Día de las Infancias. En el Gimnasio Municipal se desarrollará la celebración organizada por la Municipalidad, con la participación de la Subsecretaría de Cultura en la coordinación de los artistas y las actividades del escenario.

Además, Cultura tendrá un espacio destinado a los más chicos, con juegos de rompecabezas, memoria, dibujo y propuestas para colorear.

Últimas funciones de Toy Story y Spiderman

Ese mismo domingo también habrá cine en el Cine Municipal. Se proyectarán las últimas funciones de “Toy Story” y “Spiderman”, ambas en castellano y con opciones en 2D y 3D.

Las funciones serán a las 16 y a las 19. El lunes 17 continuará la programación cinematográfica con una nueva función de “La Odisea”, una propuesta orientada al público adulto.

Choco-Nieve también tendrá actividades en el Melipal

El Centro Cultural Melipal será además uno de los espacios que formará parte de las actividades de Choco-Nieve.

Tanto el domingo como el lunes, de 14 a 20, habrá feria de productores, charlas, masterclass de cocina y números musicales.

De esta manera, Esquel tendrá durante el fin de semana una amplia agenda con propuestas para distintos públicos, distribuidas entre el Cine Municipal, el Auditorio Municipal, el Gimnasio Municipal y el Centro Cultural Melipal.

M.A