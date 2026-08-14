La vida de Moria Casán llega hoy a Netflix con una nueva serie: Mirá el tráiler

La serie de Moria Casán llega este viernes 14 de agosto a Netflix con una temporada completa de ocho episodios. La producción ficciona distintos momentos de la vida de la artista argentina y propone un recorrido por su transformación desde Ana María Casanova hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional.

La historia no busca seguir el formato de un documental, sino construir una ficción que combina pasado, presente y algunos guiños hacia el futuro de la protagonista.

Cuándo y dónde ver la serie de Moria Casán

La producción está disponible a nivel global para las personas suscriptas a Netflix. Los ocho capítulos fueron estrenados de manera simultánea, por lo que la temporada completa puede verse desde el primer día.

Fecha de estreno: viernes 14 de agosto

Plataforma: Netflix

Temporada: 8 episodios

Tres actrices interpretan a Moria Casán

Uno de los principales atractivos de la ficción es la elección de tres actrices para representar diferentes etapas de la vida de Moria Casán.

Sofía Gala Castiglione interpreta a la protagonista durante su juventud, mientras que Griselda Siciliani toma el personaje durante su etapa de mayor consagración. Cecilia Roth, en tanto, interpreta a Moria en su etapa de madurez.

La propuesta permite recorrer diferentes momentos de la vida de la artista a través de tres miradas y edades distintas.

De Ana María Casanova a Moria Casán

La ficción sigue el proceso de transformación de Ana María Casanova y su llegada a los primeros planos del espectáculo argentino.

La historia muestra episodios de su pasado con situaciones del presente y elementos que funcionan como anticipos o guiños hacia el futuro. De esta manera, la producción busca construir un relato sobre la personalidad, la trayectoria y las diferentes etapas de una figura que atravesó durante décadas la televisión, el teatro y otros escenarios del espectáculo.

Quiénes forman parte del elenco

Además de Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, la serie cuenta con las actuaciones de Marco Antonio Caponi, Luis Machín, Micaela Riera, Hernán Jiménez y Sebastián Rosso.

La dirección y los libros están a cargo de Javier Van de Couter, mientras que la producción corresponde a About Entertainment.

Con sus ocho episodios disponibles desde este viernes, la serie de Moria Casán se suma al catálogo de Netflix y propone una mirada ficcionada sobre la vida y la trayectoria de una de las figuras más reconocibles del espectáculo argentino.

O.P.