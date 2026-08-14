Balance del invierno en Los Alerces: el plan para renovar concesiones y ajustar accesos

El Parque Nacional Los Alerces transitó la temporada de invierno con un flujo de visitantes vinculado al receso escolar del resto del país y la actividad del centro de esquí La Hoya. Desde la intendencia del área protegida realizaron un balance de los servicios, el mantenimiento de rutas tras las nevadas y los cambios que evalúan para el cobro de accesos y concesiones.

"Hubo mucho movimiento, las vacaciones que están asociadas a la temporada de la gente del resto del país. Tenemos corrida nosotros una semana, así que cuando se abrieron las vacaciones para ellos, vinieron obviamente al parque también. El objetivo siempre es el centro de Esquí La Hoya y cuando las condiciones lo permiten, se van al parque", explicó el interventor del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez.

El funcionario señaló que la actividad coincidió con precipitaciones nevadas en la zona, lo que requirió labores de despeje vial. "Trabajando con Vialidad para mantenerla en condiciones, se mantuvo en óptimas condiciones hasta Pasarela, el río Arrayanes, incluso hubo excursiones al Alerzal, se juntó gente como para ir al Alerzal en varias oportunidades", indicó.

Respecto al funcionamiento del cobro de acceso, Rodríguez detalló las razones del esquema actual: "El cobro, si bien no se mantuvo todos los días, sí por una cuestión presupuestaria, se habilitó durante los días jueves, viernes, sábado y domingo, mientras duraron las vacaciones y lo que está toda la temporada baja, es lo que tenemos acordado".

En ese sentido, amplió sobre la relación entre costos operacionales y niveles de visitación: "A veces es más caro sostener el servicio de cobro de lo que entra. Y esta temporada fue muy complicada porque la visitación fue mucho menor a la prevista. Entonces, por eso no están todos los días del invierno trabajando, porque también tiene que ver con los ingresos que hubo en el verano para sostener y acumular ese futuro sueldo en invierno al personal que cobra o al informante".

Ante este escenario, la administración prevé modificaciones en la modalidad de recaudación. "Estamos trabajando en el nuevo convenio con el cobro de acceso para cambiar la modalidad, que sea por porcentaje. Llegamos a la conclusión de que es mucho mejor, como era en las viejas épocas", precisó Rodríguez.

Por último, el interventor se refirió a la situación de la infraestructura y los servicios concesionados dentro del parque de cara a los próximos meses. "Estamos regularizando un montón de servicios, de planos, de cuestiones de obra. Había mucho retraso en algunas cuestiones y estamos tratando de ponernos al día", manifestó, añadiendo que se busca dar marco legal a las prestaciones: "Incluso aquellos que tenían la concesión a punto de vencer o vencida, que tengan los permisos legales para que puedan prestar el servicio hasta que haya una nueva licitación y se adjudique esa licitación. Los procesos licitatorios llevan tiempo. Estamos iniciando algunos, por ejemplo, el agreste de Lago Verde, que está vencido, pero nosotros queremos que se preste el servicio. No podemos tener campings libres vacíos, sin administración, o campings con servicio que tienen infraestructura y necesitan administradores".

EBW