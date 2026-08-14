Chubut Crece: el Gobierno brindó una capacitación sobre lactancia y puericultura en Rawson

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Salud y con acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante una nueva instancia de capacitación en el marco del Plan Chubut Crece. La jornada se desarrolló en Rawson y estuvo orientada a fortalecer los conocimientos y herramientas de quienes trabajan diariamente en espacios destinados al cuidado y acompañamiento de la primera infancia.

La actividad, realizada con la colaboración del área de Educación municipal y en el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, consistió en el dictado de un taller denominado “Lactancia y puericultura: fundamentos para el cuidado diario”.

Espacio de intercambio

La capacitación estuvo a cargo de Stefania Fernández, puericultora y especialista en lactancia materna y prematurez, integrante del equipo del Hospital María Humphreys de Trelew, quien abordó diferentes aspectos vinculados a la lactancia, el acompañamiento durante esta etapa y la importancia de contar con información y herramientas adecuadas para el cuidado cotidiano.

Del encuentro participaron trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Jardines Maternales Municipales y madres lactantes de la ciudad de Rawson, generando además un espacio de intercambio de experiencias, consultas y saberes.

Nuevas herramientas y saberes

Este tipo de acciones forman parte de los objetivos centrales de Chubut Crece, una política provincial que busca fortalecer los espacios de primera infancia y, especialmente, brindar herramientas y capacitación permanente a quienes tienen a su cargo el cuidado y acompañamiento de niños.

Las profesionales que participaron del evento sostuvieron que “cuando hablamos de fortalecer las políticas de primera infancia no hablamos solamente de mejorar los espacios o incorporar recursos, sino también de acompañar y capacitar a las personas que todos los días están en contacto con nuestros niños y sus familias”.

Asimismo, remarcaron la importancia del trabajo articulado con los municipios y con los equipos interministeriales para “seguir construyendo una mirada integral sobre la primera infancia, acercando conocimientos y herramientas concretas que permitan mejorar cada día la calidad del cuidado y el acompañamiento a las familias”.

La capacitación se suma a las distintas acciones que el Gobierno Provincial viene desarrollando a través de Chubut Crece, con el objetivo de consolidar una política integral de primera infancia en todo el territorio provincial.

R.G