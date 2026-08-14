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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Los Alerces: capacitaron a prestadores turísticos sobre el nuevo proceso de habilitación

La jornada estuvo destinada a prestadores, guías y concesionarios y tuvo como objetivo explicar el proceso de inscripción y habilitación, además de facilitar la realización de los trámites de manera virtual.
Por Redacción Red43

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Se realizó una capacitación sobre el proceso de inscripción y habilitación de prestadores turísticos en el Parque Nacional Los Alerces. La actividad estuvo destinada a prestadores, guías y concesionarios que desarrollan o buscan desarrollar servicios dentro del Área Protegida.

 

El encuentro tuvo como eje explicar los cambios introducidos por la nueva normativa, vigente desde noviembre de 2025, y brindar herramientas para realizar las gestiones de manera digital.

 

Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional, explicó: “Teníamos la necesidad en conjunto de hacer esta capacitación, que es cómo se ha simplificado esa normativa para estas habilitaciones por un lado, y por otro, cómo se tramitan todas de manera virtual desde tu casa, con trámites a distancia”.

 

En este sentido, explicó que cada usuario puede generar su propio expediente y realizar el seguimiento del trámite online.

 

Durante la jornada también se abordaron posibles nuevas propuestas para el Parque, entre ellas excursiones y paseos náuticos, food trucks y otras actividades de interés. Rodríguez remarcó que todas las iniciativas deben ser evaluadas de acuerdo con criterios de sostenibilidad.

 

Finalizó asegurando: “Esta normativa apunta a que sea todo más simple”.

 

 

 

R.G

 

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