Los Alerces: capacitaron a prestadores turísticos sobre el nuevo proceso de habilitación

Se realizó una capacitación sobre el proceso de inscripción y habilitación de prestadores turísticos en el Parque Nacional Los Alerces. La actividad estuvo destinada a prestadores, guías y concesionarios que desarrollan o buscan desarrollar servicios dentro del Área Protegida.

El encuentro tuvo como eje explicar los cambios introducidos por la nueva normativa, vigente desde noviembre de 2025, y brindar herramientas para realizar las gestiones de manera digital.

Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional, explicó: “Teníamos la necesidad en conjunto de hacer esta capacitación, que es cómo se ha simplificado esa normativa para estas habilitaciones por un lado, y por otro, cómo se tramitan todas de manera virtual desde tu casa, con trámites a distancia”.

En este sentido, explicó que cada usuario puede generar su propio expediente y realizar el seguimiento del trámite online.

Durante la jornada también se abordaron posibles nuevas propuestas para el Parque, entre ellas excursiones y paseos náuticos, food trucks y otras actividades de interés. Rodríguez remarcó que todas las iniciativas deben ser evaluadas de acuerdo con criterios de sostenibilidad.

Finalizó asegurando: “Esta normativa apunta a que sea todo más simple”.

R.G