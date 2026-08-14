Corcovado recuerda a San Martín en un especial encuentro con Yoel Hernández

Corcovado conmemorará el 174° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín en el Gimnasio Municipal de dicha localidad.

La Municipalidad de Corcovado, junto a las instituciones educativas de la localidad, invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el 174° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, uno de los principales próceres y libertadores de Argentina, Chile y Perú.

El acto se realizará el lunes 17 de agosto a las 17:00 horas en el Gimnasio Municipal. El día domingo ya estarán celebrando el Día del Niño en el mismo espacio, actividades para disfritar en familia y para descubrir quienes visitan la ciudad.

Durante la jornada se presentarán números artísticos a cargo de las escuelas locales. También actuará el Ballet "Nuestras Raíces".

Como cierre, se contará con la presentación del reconocido artista Yoel Hernández, en el marco de su gira “Uniendo Pueblos”, con un repertorio que celebra la música, las raíces y la identidad patagónica.

Además, se compartirá una chocolatada con tortas fritas para todos los presentes.

Desde la organización invitan a la comunidad a participar de una jornada de memoria, identidad y encuentro.

SL