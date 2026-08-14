-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 14 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
14 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Corcovado recuerda a San Martín en un especial encuentro con Yoel Hernández

Este lunes, Corcovado conmemorará el 174° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín en su Gimnasio Municipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Corcovado conmemorará el 174° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General San Martín en el Gimnasio Municipal de dicha localidad.

 

La Municipalidad de Corcovado, junto a las instituciones educativas de la localidad, invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el 174° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, uno de los principales próceres y libertadores de Argentina, Chile y Perú.

 

El acto se realizará el lunes 17 de agosto a las 17:00 horas en el Gimnasio Municipal. El día domingo ya estarán celebrando el Día del Niño en el mismo espacio, actividades para disfritar en familia y para descubrir quienes visitan la ciudad.

 

Durante la jornada se presentarán números artísticos a cargo de las escuelas locales.  También actuará el Ballet "Nuestras Raíces".

 

Como cierre, se contará con la presentación del reconocido artista Yoel Hernández, en el marco de su gira “Uniendo Pueblos”, con un repertorio que celebra la música, las raíces y la identidad patagónica.

 

Además, se compartirá una chocolatada con tortas fritas para todos los presentes.

 

Desde la organización invitan a la comunidad a participar de una jornada de memoria, identidad y encuentro.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ingram recibió al nuevo propietario del frigorífico de Trevelin
2
 “Partir en paz”: la historia de una chubutense que pide legalizar la eutanasia
3
 Barrio Estación: vendían "porros" previamente armados y fueron descubiertos
4
 Se viene una gran noche de folklore con más de 20 artistas locales en Esquel
5
 Horror en la Patagonia: lo golpearon, lo ataron y lo abandonaron para que los chanchos se lo comieran
1
 Gaiman elegirá a su próximo intendente en una elección extraordinaria
2
 El GeoMuseo celebra el Día de las Infancias con entrada gratis
3
 Chubut Crece: el Gobierno brindó una capacitación sobre lactancia y puericultura en Rawson
4
 Los Alerces: capacitaron a prestadores turísticos sobre el nuevo proceso de habilitación
5
 La vida de Moria Casán llega hoy a Netflix con una nueva serie: Mirá el tráiler
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -