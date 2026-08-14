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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut fortaleció el trabajo articulado en una nueva plenaria de la Mesa de Enlace Interpoderes

Un encuentro en Rawson para evaluar los avances de las comisiones que integran la Mesa de Enlace y repasar las líneas de trabajo en la prevención y el abordaje de las violencias.
Por Redacción Red43

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Representantes de los distintos poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y actores institucionales mantuvieron un encuentro en Rawson para evaluar los avances de las comisiones que integran la Mesa de Enlace y repasar las líneas de trabajo en la prevención y el abordaje de las violencias.

 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, impulsó un nuevo encuentro plenario de la Mesa de Enlace Interpoderes para avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la prevención y abordaje de las violencias de género. 

 

La jornada se desarrolló en la Legislatura de la Provincia y reunió a representantes de los distintos estamentos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y actores institucionales vinculados a la temática, consolidando así un espacio de intercambio, coordinación y construcción conjunta.

 

Comisiones y líneas de trabajo

 

Durante el encuentro, se presentaron los avances alcanzados en las distintas comisiones, realizando un seguimiento de las acciones desarrolladas y de las líneas de trabajo que se encuentran en marcha

 

La instancia plenaria permitió, además, poner en común las experiencias y acciones impulsadas desde los diferentes ámbitos, fortaleciendo los mecanismos de articulación interinstitucional y la coordinación entre los distintos actores que forman parte de este espacio.

 

Prevención y abordaje de las violencias

 

Como parte de la agenda de trabajo, se abordaron diferentes temáticas vinculadas con la prevención y el abordaje integral de las situaciones de violencia de género, así como con la promoción de políticas públicas destinadas a garantizar derechos y avanzar en la igualdad de oportunidades.

 

El encuentro contó también con la participación virtual de representantes y referentes de distintos puntos del territorio chubutense, permitiendo ampliar la participación y consolidar el carácter provincial de la Mesa.

 

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