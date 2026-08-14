El Gobierno del Chubut fortaleció el trabajo articulado en una nueva plenaria de la Mesa de Enlace Interpoderes

Representantes de los distintos poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y actores institucionales mantuvieron un encuentro en Rawson para evaluar los avances de las comisiones que integran la Mesa de Enlace y repasar las líneas de trabajo en la prevención y el abordaje de las violencias.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, impulsó un nuevo encuentro plenario de la Mesa de Enlace Interpoderes para avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la prevención y abordaje de las violencias de género.

La jornada se desarrolló en la Legislatura de la Provincia y reunió a representantes de los distintos estamentos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y actores institucionales vinculados a la temática, consolidando así un espacio de intercambio, coordinación y construcción conjunta.

Comisiones y líneas de trabajo

Durante el encuentro, se presentaron los avances alcanzados en las distintas comisiones, realizando un seguimiento de las acciones desarrolladas y de las líneas de trabajo que se encuentran en marcha

La instancia plenaria permitió, además, poner en común las experiencias y acciones impulsadas desde los diferentes ámbitos, fortaleciendo los mecanismos de articulación interinstitucional y la coordinación entre los distintos actores que forman parte de este espacio.

Prevención y abordaje de las violencias

Como parte de la agenda de trabajo, se abordaron diferentes temáticas vinculadas con la prevención y el abordaje integral de las situaciones de violencia de género, así como con la promoción de políticas públicas destinadas a garantizar derechos y avanzar en la igualdad de oportunidades.

El encuentro contó también con la participación virtual de representantes y referentes de distintos puntos del territorio chubutense, permitiendo ampliar la participación y consolidar el carácter provincial de la Mesa.