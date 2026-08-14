"La Cuática" presenta "Noche de Impro" en el C.C. Melipal

El grupo "La Cuática" presentará "Noche de Impro", un espectáculo donde la música y el humor se combinan para crear historias únicas en el momento.
La propuesta propone que cada nota inspire una escena y cada escena transforme la música.
Con anécdotas aportadas por el público, la función se construye en vivo y no se repite.
El elenco estará integrado por Diego Recagno en la improvisación, y Alun Lloyd y Hernán Miguez en la musicalización.
La producción es de Eluned Lloyd Patalagoyti.
La función será el viernes 14 de agosto a las 21:30 horas en el CCE Melipal, ubicado en Av. Alvear y Av. Fontana.
Las reservas pueden realizarse al 2945 334939. Alias: la.cuatica.
La entrada será a la gorra consciente.