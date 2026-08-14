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Por Redacción Red43

"La Cuática" presenta "Noche de Impro" en el C.C. Melipal

Una versión especial donde la música será parte de la impro, interpretada por Hernán Miguez y Alun Lloyd, junto a Diego Recagno.
Por Redacción Red43

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El grupo "La Cuática" presentará "Noche de Impro", un espectáculo donde la música y el humor se combinan para crear historias únicas en el momento.

 

La propuesta propone que cada nota inspire una escena y cada escena transforme la música.

 

Con anécdotas aportadas por el público, la función se construye en vivo y no se repite.

 

El elenco estará integrado por Diego Recagno en la improvisación, y Alun Lloyd y Hernán Miguez en la musicalización.

 

La producción es de Eluned Lloyd Patalagoyti.

 

La función será el viernes 14 de agosto a las 21:30 horas en el CCE Melipal, ubicado en Av. Alvear y Av. Fontana.

 

Las reservas pueden realizarse al 2945 334939. Alias: la.cuatica.

 

 
La entrada será a la gorra consciente.

 

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