Torres y Weretilneck llevaron a Buenos Aires la agenda energética de Chubut y Río Negro

Los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, participaron en Buenos Aires del AmCham Energy Forum 2026, donde presentaron las oportunidades y desafíos que atraviesan ambas provincias frente al crecimiento de la actividad energética. El encuentro reunió a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y representantes del sector privado para debatir sobre infraestructura, inversiones y competitividad.

Bajo el lema “La energía en clave federal”, el foro fue organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y tuvo entre sus principales expositores a Torres, Weretilneck, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, entre otros referentes.

Torres planteó la necesidad de acuerdos para sostener las inversiones

Durante su exposición, el gobernador de Chubut puso el foco en la necesidad de construir consensos que permitan sostener las políticas de desarrollo más allá de los cambios de gobierno. “Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años”, expresó Torres.

El mandatario sostuvo además que las provincias tienen una oportunidad para avanzar en una agenda común vinculada al aprovechamiento de sus recursos y al desarrollo de nuevas inversiones. En ese marco, mencionó las condiciones que ofrece Chubut para la actividad energética, entre ellas sus recursos eólicos, su extensión territorial y la disponibilidad de puertos de aguas profundas. Torres remarcó que esas ventajas deben estar acompañadas por seguridad jurídica y calidad institucional. Según planteó, contar con normas estables no alcanza si no existe previsibilidad para quienes buscan invertir a mediano y largo plazo. “Podemos tener un marco normativo que garantice seguridad jurídica a mediano y largo plazo, pero si no hay calidad institucional se pierden un poco las conquistas que alcanzamos en términos fiscales”, señaló.

Chubut busca avanzar en infraestructura digital

Otro de los puntos abordados por Torres fue el potencial de Chubut para desarrollar infraestructura vinculada a la actividad digital. El gobernador se refirió a la posibilidad de instalar un Data Center en la provincia y planteó la necesidad de reducir los tiempos de los trámites para facilitar la llegada de inversiones. “Es una industria que crece exponencialmente y tenemos la responsabilidad de entender que tenemos que agilizar cualquier proceso burocrático para atraer inversiones importantes”, sostuvo.

Para Torres, el desarrollo de este tipo de proyectos requiere coordinación entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacional, además de condiciones que permitan aprovechar las ventajas energéticas y territoriales de Chubut.

Río Negro puso el foco en los proyectos de exportación y el empleo

Por su parte, Weretilneck presentó el escenario de Río Negro y repasó el avance de distintos proyectos energéticos que atraviesan la provincia.

El gobernador recordó que Río Negro fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que, según explicó, permitió avanzar con tres proyectos vinculados a la exportación de energía: VMOS, Argentina GNL 1 y Argentina GNL 2.

Weretilneck también hizo hincapié en el impacto que estas iniciativas ya tienen sobre el empleo privado. Según indicó, Río Negro registró un crecimiento del 3,2% en el empleo privado durante el último año. Como ejemplo, mencionó que el proyecto VMOS llegó a registrar unos 10.000 puestos de trabajo directos durante su pico de actividad, además de los empleos generados de manera indirecta. “El gran desafío que tenemos ahora es el manejo de las expectativas”, afirmó el gobernador, al plantear que el desarrollo energético debe convivir con las actividades productivas que históricamente sostienen a Río Negro.

En ese sentido, remarcó que la provincia mantiene una fuerte actividad turística, agrícola y ganadera y que la expansión energética debe incorporarse a esa matriz sin desplazarla.

Formación y empleo

Otro de los ejes planteados por Weretilneck fue la capacitación de trabajadores para cubrir los nuevos puestos que puedan surgir a partir de los proyectos energéticos. “Nuestra aspiración es que todos los jóvenes egresados de escuelas técnicas y universidades puedan ocupar los puestos laborales en los barcos que se emplazarán en Río Negro”, señaló.

El gobernador vinculó ese objetivo con programas de formación como RN Bilingüe y con la necesidad de preparar mano de obra para las nuevas actividades que se desarrollarán en la provincia.

Durante el mismo encuentro, la secretaria de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, explicó que la provincia trabaja sobre los permisos, la profesionalización de los trabajadores y la planificación urbana e industrial asociada a los proyectos. También puso el foco en el desarrollo de proveedores locales y en las normas que priorizan la contratación de empresas y trabajadores rionegrinos.

Agenda energética con impacto provincial

La participación de Torres y Weretilneck en el AmCham Energy Forum 2026 permitió poner sobre la mesa dos miradas provinciales sobre el desarrollo energético, con puntos en común vinculados a la infraestructura, las inversiones, la formación laboral y la necesidad de reglas previsibles.

Mientras Chubut busca aprovechar sus recursos energéticos y condiciones territoriales para atraer nuevos proyectos, Río Negro avanza con iniciativas vinculadas a la exportación de energía y plantea el desafío de transformar esas inversiones en empleo y nuevas actividades productivas.

O.P.