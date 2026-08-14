Sebastián Luengo impulsa el “Social Run Q Trail” en La Zeta

Con la vista puesta en la tradicional cita deportiva de fin de año, Sebastián Luengo, organizador e ideólogo de la emblemática competencia de montaña Q Trail, presentó una propuesta inédita para la región: el Social Run Q Trail, que se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto a partir de las 15 horas.

La actividad se concibe como un encuentro libre y gratuito abierto a toda la comunidad y a deportistas de distintos niveles que busquen disfrutar de un entrenamiento grupal de 10 kilómetros en el entorno natural de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

"Es una actividad social pensada para todo público que se anime a correr 10 kilómetros. La idea es generar un espacio de encuentro donde podamos compartir un entrenamiento en grupo, con sorteos de los sponsors de Q Trail y cerrar la jornada con un chocolate caliente", explicó Luengo.

UN TRAZADO DINÁMICO Y PENSADO PARA TODOS LOS RITMOS

El recorrido tendrá como escenario principal la Laguna La Zeta —escenografía clave y habitual de los eventos de montaña en la zona— con un circuito de 10 km y aproximadamente 400 metros de desnivel positivo (+400m).

La partida será a las 15 horas desde la Sociedad Rural de Esquel donde se dirigirán a los lugares increíbles que ofrece la Zeta

Para que todos los participantes disfruten de la experiencia según su ritmo habitual, la organización dispondrá de coordinadores que dividirán la marcha en tres grupos: rápido, mediano y lento.

LOGÍSTICA EN MARCHA Y LA EXPERIENCIA TRAÍDA DE EUROPA

El Social Run funciona también como la antesala perfecta para la nueva edición de la Q Trail, programada para el mes de diciembre. La competencia principal requiere una planificación minuciosa que abarca desde la seguridad en los circuitos hasta los puestos de abastecimiento y controles.

Respecto a las expectativas de participación en un contexto económico complejo, Luengo se mostró optimista:

"Sabemos la situación actual del país y que las inscripciones vienen un poco más pausadas que en otras ediciones, pero es una tendencia generalizada en el atletismo nacional: la gente se está anotando a último momento. Confiamos plenamente en que superaremos las expectativas".

En las ultimas semanas, Sebastián Luengo estuvo de viaje por Europa combinando vacaciones familiares con la participación activa en competencias de trail running. Durante un mes, participó en tres pruebas en el continente europeo, una oportunidad que aprovechó no solo deportivamente, sino también para incorporar conocimientos organizativos de primer nivel.

"Pude ver mucho profesionalismo y cómo trabajan allá. Me traje muchas ideas nuevas que buscaremos implementar en Esquel. Además, aproveché para promocionar la Q Trail con los propios corredores y organizadores de allá mediante códigos QR, así que hay mucho trabajo por hacer" concluyó.