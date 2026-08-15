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15 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El tiempo en Esquel para este sábado: 11°C de máxima y fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas agradables para el invierno, baja probabilidad de precipitaciones y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la mañana.
Por Redacción Red43

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Este sábado 15 de agosto, Esquel tendrá una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 11°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

 

Durante la madrugada se esperan 4°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. Por la mañana, la temperatura rondará los 5°C y la probabilidad de lluvias será de entre 10 y 40%.

 

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 11°C y no se esperan precipitaciones, mientras que durante la noche la temperatura descenderá hasta los 5°C, también con 0% de probabilidad.

 

El viento será uno de los protagonistas de la jornada. Se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada y de 23 a 31 km/h durante el resto del día. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la mañana y entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

 

 

 

R.G

 

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