Día del Niño en Argentina: la historia de la fecha y el motivo detrás del término "Día de las Infancias"

Cada tercer domingo de agosto la Argentina renueva una de sus tradiciones más populares: la celebración del Día del Niño. Más allá de los regalos y la reunión familiar, la jornada guarda un origen histórico ligado a la protección de los más chicos y al reconocimiento de sus derechos fundamentales.

La conmemoración en el país comenzó a gestarse en 1945, cuando fabricantes de juguetes organizaron colectas de donaciones dirigidas a escuelas, orfanatos y hospitales. Con el paso de los años, la iniciativa cobró fuerza institucional y en 1958 la Cámara Argentina de la Industria del Juguete impulsó formalmente la fijación de un día especial en el calendario nacional.

A nivel mundial, el festejo cobró impulso tras el llamado de la Organización de las Naciones Unidas a mediados del siglo XX para crear una jornada de fraternidad y reflexión sobre las necesidades de la niñez. El compromiso cobró relevancia legal con la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la posterior Convención de 1989, un tratado ratificado por la Argentina que resguarda formalmente el derecho al juego, la educación, la salud y la recreación.

En los últimos años, organismos oficiales e instituciones sumaron la denominación "Día de las Infancias". El objetivo de esta variación es visibilizar la pluralidad de realidades que viven los niños y niñas en el país, entendiendo que no existe una sola forma de crecer, sino múltiples vivencias atravesadas por factores sociales, culturales y económicos.

Más allá de los regalos materiales o de los debates en torno a la denominación del día, el verdadero sentido de la jornada radica en lo que se construye en el cotidiano. Lo fundamental para el desarrollo de los más chicos es brindarles tiempo de calidad, escucharlos con respeto y ofrecerles un entorno donde se sientan seguros y valorados. Compartir momentos de juego sin prisas, permitirles explorar con libertad, reírse con ellos y dejarlos ser es, en definitiva, la herramienta más valiosa para fortalecer su autoestima y acompañar su crecimiento de manera sana y feliz.

EBW