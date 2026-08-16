Sofía March y Francisco Regueiro se coronaron campeones U15 en el Regional de Escalada Deportiva

En una jornada marcada por el alto nivel técnico y la emoción, la trelewense Sofía March y el representante del Club Andino, Francisco Regueiro, alcanzaron lo más alto del podio y se consagraron campeones regionales de escalada deportiva en la categoría U15.

En la rama femenina, Sofía March tuvo logró el primer puesto al lograr tres zonas en menos intento que su rival, ya que alcanzó un puntaje total de 29,4 puntos, logrando quedarse con el primer puesto de la competencia. El podio femenino lo completaron Violeta Macayo Pérez en el segundo lugar (28,7 puntos, también con tres zonas) y Kiara Zoe Higinio en la tercera posición (28 puntos), también con tres zonas en los cuatros Boulder que debían escalar.

Por el lado de los varones, Francisco Regueiro demostró una sólida actuación completando Top en el bloque 1 y en el bloque 4, alcanzando un puntaje acumulado de 59,1 puntos que le aseguró el título regional. El segundo puesto quedó en manos de Ian Joel Oñate (42,3 puntos), quien también dio lucha en el cierre tras completar el último bloque a solo seis segundos del final. Ambos deportistas representaron con éxito al Club Andino.

El Torneo Regional de Escalada Deportiva está organizado por del Club Andino Esquel y tiene el firme apoyo de la Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Deportes, de Lotería del Chubut, de Chubut Deportes y diversos auspiciantes locales que respaldan el desarrollo del deporte juvenil en la región.

RESULTADOS FINALES - CATEGORÍA U15

RAMA FEMENINO

1° Sofía March — 29,4 pts

2° Violeta Macayo Pérez — 28,7 pts

3° Kiara Zoe Higinio — 28,0 pts

4° Catalina Castro Badan — 19,9 pts

5° Nina Ovidi — 19,8 pts

6° Ilwenray Escobar Manquipan — 19,8 pts

7° Luana Fernández Martin — 19,6 pts

8° Sarah Gervasini Wengier — 10,0 pts

9° Alma Tail Niseggi — 10,0 pts

10° Katia Coggiola — 9,6 pts

RAMA MASCULINA

1° Francisco Regueiro — 59,1 pts

2° Ian Joel Oñate — 42,3 pts