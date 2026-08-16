Festejo en el interior: las infancias de Lagunita Salada tuvieron su jornada de celebración

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante una nueva jornada recreativa en el marco del Mes de las Infancias, esta vez en la comuna rural de Lagunita Salada, donde niños y familias de la comunidad compartieron una tarde de encuentro y celebración.

La actividad se desarrolló de manera conjunta entre el equipo provincial y el jefe comunal con su grupo de trabajo, articulando acciones entre el Gobierno Provincial y las comunas rurales para acercar propuestas de esparcimiento a los niños de todo el territorio chubutense.

Durante el encuentro, los asistentes participaron de diversos juegos y dinámicas recreativas que reunieron a las familias locales en un espacio dedicado al disfrute colectivo.

El calendario de actividades planificado para agosto comenzó semanas atrás en Los Altares, donde la jornada inaugural tuvo lugar en la Escuela N° 6 "Simón de Alcazaba", dando inicio al recorrido itinerante por distintos puntos de la provincia.

EBW