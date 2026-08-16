Guía de actividades y promociones para aprovechar el domingo en Chubut

El fin de semana largo de agosto ofrece una amplia variedad de experiencias turísticas en los distintos puntos de Chubut, con opciones pensadas para recorrer tanto la cordillera como la costa atlántica. Las propuestas impulsadas por el Ministerio de Turismo provincial combinan naturaleza, nieve, gastronomía y paseos tradicionales, acompañadas por promociones especiales en servicios y alojamientos.

En la cordillera, Esquel posiciona sus opciones invernales con el funcionamiento a pleno del Centro de Esquí La Hoya y el circuito Choco Nieve, una iniciativa que reúne locales gastronómicos con recetas y productos inspirados en los sabores de la temporada. La experiencia se completa con los viajes en el Viejo Expreso Patagónico La Trochita, que permite realizar trayectos históricos contemplando el paisaje de la región.

Hacia la costa, la fauna marina representa uno de los puntos centrales de la convocatoria. Puerto Pirámides sostiene las salidas embarcadas para observar a la Ballena Franca Austral en las aguas de Península Valdés, mientras que desde el puerto de Rawson parten las excursiones dirigidas al avistaje del Delfín Patagónico, con un beneficio del 40% de descuento destinado a residentes chubutenses.

La oferta gastronómica también incluye actividades en Comodoro Rivadavia, donde el Predio Ferial concentra una nueva edición del encuentro de carritos de comida y espectáculos. Para acompañar la movilidad turística, Banco del Chubut mantiene cuotas sin interés con la tarjeta Patagonia 365 y se encuentra disponible el Pasaporte al Corazón de la Patagonia, la plataforma digital que concentra promociones y cupones de descuento para el sector turístico.

EBW