Niños más seguros y acompañados: el valor de los abuelos en la vida familiar

El rol que desempeñan los abuelos en el ámbito familiar resulta fundamental para el crecimiento emocional y social de los niños. Su presencia aporta un afecto incondicional, una contención única y una conexión directa con la historia y las raíces de la familia, funcionando como un pilar de seguridad afectiva para las infancias.

Diversos especialistas en psicología infantil coinciden en señalar que la figura de los abuelos ofrece una dinámica diferenciada de la que ejercen los padres. Al encontrarse habitualmente libres de las presiones cotidianas de la crianza directa, están en condiciones de brindar tiempo de calidad, escucha activa y transmitir vivencias personales que refuerzan la identidad de sus nietos.

Sin embargo, para que esta relación se desarrolle de manera armónica, los profesionales sugieren mantener ciertas pautas claras. Una de las más destacadas reside en el respeto por la autoridad y las reglas fijadas por los padres. Aspectos como los horarios, la alimentación o el uso de pantallas deben ser contemplados, evitando desautorizar a los progenitores frente a los menores. Si bien se reconoce la flexibilidad propia del hogar de los abuelos, se enfatiza la importancia de no desdibujar las normas básicas de convivencia y crianza.

Asimismo, se aconseja evitar las comparaciones entre nietos, respetando la individualidad de cada niño para no generar inseguridades ni tensiones dentro de la familia. Otro aspecto clave señalado por expertos es la importancia de compartir vivencias pasadas sin caer de manera reiterada en la postura de imponer que todo tiempo anterior fue mejor, buscando siempre un equilibrio que despierte el interés de los más jóvenes.

Además de su función afectiva, la disponibilidad de tiempo de los abuelos les permite convertirse en educadores cotidianos de habilidades prácticas y en mediadores frente a pequeños conflictos familiares, consolidándose como figuras de referencia y protección a lo largo del desarrollo infantil.