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Por Redacción Red43

Prácticas con armamento de guerra en Esquel: las zonas con circulación restringida

El Regimiento 3 de Esquel inició maniobras de instrucción que se extenderán hasta el 1 de septiembre. Se restringe el ingreso y la permanencia de vecinos en varios sectores por razones de seguridad. 
Por Redacción Red43

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El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” dio inicio este domingo a una serie de ejercicios militares de magnitud dentro del Campo de Instrucción Militar de Esquel, los cuales se prolongarán hasta el próximo 1 de septiembre.

 

Según la información emitida por la unidad castrense, los entrenamientos contemplan el desplazamiento de tropas y vehículos tácticos en horarios diurnos y nocturnos. Además, la programación incluye la ejecución de prácticas de tiro empleando armamento y municiones de guerra.

 

Frente a la peligrosidad que conllevan estas actividades, desde la institución señalaron que queda estrictamente prohibido el ingreso y la permanencia de civiles en las áreas delimitadas durante todo el período del operativo.

 

Los movimientos de personal y unidades móviles abarcan los sectores identificados como Escudo Nacional, Palestra Natural, Los Ñires, Camino de los Tres Arroyos y Cañadón de los Bandidos. En tanto, las tareas con fuego real se focalizan de manera específica en la zona de Laguna Willimanco y en el Polígono de Tiro Los Blancos.

 

Las autoridades militares reiteraron el pedido a los residentes y visitantes de la localidad para que respeten las señalizaciones colocadas en los accesos y eviten transitar por los perímetros afectados hasta la finalización de los ejercicios.

 

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