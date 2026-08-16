Prácticas con armamento de guerra en Esquel: las zonas con circulación restringida

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” dio inicio este domingo a una serie de ejercicios militares de magnitud dentro del Campo de Instrucción Militar de Esquel, los cuales se prolongarán hasta el próximo 1 de septiembre.

Según la información emitida por la unidad castrense, los entrenamientos contemplan el desplazamiento de tropas y vehículos tácticos en horarios diurnos y nocturnos. Además, la programación incluye la ejecución de prácticas de tiro empleando armamento y municiones de guerra.

Frente a la peligrosidad que conllevan estas actividades, desde la institución señalaron que queda estrictamente prohibido el ingreso y la permanencia de civiles en las áreas delimitadas durante todo el período del operativo.

Los movimientos de personal y unidades móviles abarcan los sectores identificados como Escudo Nacional, Palestra Natural, Los Ñires, Camino de los Tres Arroyos y Cañadón de los Bandidos. En tanto, las tareas con fuego real se focalizan de manera específica en la zona de Laguna Willimanco y en el Polígono de Tiro Los Blancos.

Las autoridades militares reiteraron el pedido a los residentes y visitantes de la localidad para que respeten las señalizaciones colocadas en los accesos y eviten transitar por los perímetros afectados hasta la finalización de los ejercicios.