Jornada por el Día de las Infancias en Parajes de Trevelin

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de su Delegación Esquel, acompañó a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trevelin en una jornada realizada para celebrar el Día de las Infancias.

Durante el sábado, las actividades y propuestas recreativas se trasladaron a Los Cipreses y Aldea Escolar, donde los niños y niñas de las comunidades disfrutaron de juegos e instancias de recreación.

La institución universitaria estuvo presente en el territorio con Bosco, la mascota de la casa de altos estudios, quien participó de los juegos y posó para fotografías con las familias y los más pequeños.

La delegada zonal, María de las Nieves González, estuvo presente en el desarrollo de la jornada y destacó la propuesta impulsada por la comuna de Trevelin, remarcando la relevancia de generar espacios de encuentro para las infancias en los distintos parajes.

En ese sentido, la autoridad universitaria agradeció el acompañamiento de los estudiantes Paillan Jairo, Eluney Pereyra y Clara Quisles, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Jurídicas ya la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, quienes colaboraron activamente en las actividades.

Desde la sede académica reafirmaron la continuidad del trabajo territorial junto a las comunidades locales en espacios orientados a la inclusión y el desarrollo de la niñez.

EBW