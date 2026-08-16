Facundo Palomino sobre la natación extrema: "No necesitamos animales para ser fuertes"

En cobertura especial de Red43 durante el Mundial de Natación de Aguas Frías 2025 realizado en El Calafate, el nadador de aguas abiertas, guardavidas y activista vegano Facundo Palomino repasó su vivencia en la competencia extrema frente al Glaciar Perito Moreno y el compromiso ético que motiva su carrera deportiva.

"El año pasado fue mi primera experiencia en aguas a esta temperatura. Yo soy guardavidas, nadador de rescate, nadador de aguas abiertas, pero en temperaturas normales y frías dentro de la normalidad. En El Calafate estamos hablando de que el agua está entre 1 y 2 grados, con temperaturas de -4 o -5 grados afuera, así que es un poco más extremo. El año pasado me anoté para probar y ver cómo funcionaba el cuerpo y la mente en este lugar. Me anoté a cinco distancias y me quedé muy enganchado. Este año me anoté a todas, estoy todos los días metiéndome tres o cuatro veces en el agua", explicó el deportista durante la entrevista con Red43.

Asimismo, Palomino remarcó la importancia de utilizar el deporte como una plataforma para difundir un mensaje de respeto hacia la vida animal: "Todo lo que hago lo hago por un mensaje de respeto hacia todos los seres sintientes y hacia los animales. Yo soy vegano hace muchos años e intento derribar algunos mitos, mostrar que no necesitamos animales para ser fuertes, para ser deportistas o para hacer cualquier cosa que nos propongamos".

En cuanto a la preparación física y mental que demanda nadar a temperaturas bajo cero, detalló cómo organiza su entrenamiento: "La parte de natación la entreno con mi entrenador Pablo Fagián en pileta climatizada en Buenos Aires. Lo más difícil es la parte térmica porque al ser de Capital Federal puedo aclimatarse recién cuando empieza el invierno, pero en lugares donde el agua no baja de los 10 o 12 grados. También uso piletas con hielo para bajar la temperatura, aunque ahí no puedo moverme. Es un deporte muy mental: una vez que estás adentro, con la adrenalina, la preparación y la seguridad, no pensás en nada, no te importa el frío ni el cansancio y le metés para adelante".

Respecto del balance de su desempeño en el torneo, el atleta de 37 años completó 13 competencias frente al Glaciar Perito Moreno bajo el lema "Superando límites, conectando destinos". Tras quedar 7mo en la Super Final de los 50m libres frente a competidores de Rusia, Brasil, Chile y Argentina, logró cosechar 9 medallas: oro en 50m Libre y plata en 25m Mariposa, 100m Libre, 200m Pecho, 200m Libre, 450m Libre, 25m Libre, 300m Open Water y Posta 25m. Además, obtuvo el 4to lugar en 25m Pecho y el 5to puesto en 50m y 100m Pecho.

Sobre sus proyectos a futuro, Palomino concluyó: "Tengo varios objetivos, corro distancias de ultradistancia y en el agua quiero seguir creciendo en este deporte de aguas gélidas. Mi idea es poder viajar y seguir conectando destinos en Argentina y en el mundo".

Además del logro deportivo y el marco imponente del paisaje, la travesía en tierras santacruceñas guardaba una revelación aún más emotiva. A través de sus redes sociales, el nadador compartió una imagen muy especial junto al glaciar para confirmar la llegada de su primer hijo: "La postal más linda que nos llevamos del glaciar es esta. Nuestro cachorro humano que viene en camino es un varón y se va a llamar Galo, su nombre nace del espíritu libre y la valentía celta. Listos para la aventura más linda y desafiante de nuestras vidas".

EBW