Choco-Nieve en Esquel: qué hacer esta tarde de domingo en el Centro Cultural Melipal

El festival Choco-Nieve desarrolla esta tarde de domingo su primera jornada central en el Centro Cultural Melipal, ofreciendo un paseo gastronómico y cultural para residentes y turistas que se encuentran en Esquel durante el fin de semana largo. La propuesta, impulsada por el sector privado junto al Ente Mixto de Turismo y el Municipio, concentra sus actividades principales en el predio cultural hasta las veinte horas.

Quienes se acerquen durante la tarde al Melipal encontrarán una feria con artesanos y productores de la zona, además de degustaciones, música en vivo y capacitaciones abiertas al público. El cronograma para las próximas horas incluye demostraciones de elaboración de chocolate en rama y repostería artesanal dictadas por referentes de establecimientos locales.

A la par de lo que sucede en el Centro Cultural, distintos locales gastronómicos, chocolaterías y casas de té de la ciudad continúan ofreciendo menús especiales y promociones. Sobre las alternativas preparadas para esta fecha, Noelia Thomas, de Casa de Té Croeso, detalló que realizarán "una demostración y cata de chocolates, con una tabla de diferentes chocolates y bombones acompañada por un maridaje con vinos de Chacras Baruc, de Trevelin".

La iniciativa busca potenciar la actividad turística en la ciudad combinando la gastronomía regional con la oferta invernal del centro de esquí La Hoya. Respecto al acompañamiento institucional y al impacto del evento, el asesor técnico de la Subsecretaría de Turismo, Leandro Choi, señaló que "es un evento que presenta el sector privado a través de las cámaras de turismo de nuestra ciudad y desde el Ente Mixto estamos acompañando esta iniciativa". En ese sentido, remarcó que se busca "desestacionalizar el destino, darle un marco a la ciudad turísticamente durante el fin de semana largo".

El movimiento en Esquel se completa este domingo con el desarrollo de los Juegos de Montaña y la competencia de escalada en el Club Andino, junto con un importante nivel de ocupación en los vuelos hacia la ciudad. El paseo de Choco-Nieve en el Melipal reabrirá también mañana lunes a partir de las 14 horas.

EBW