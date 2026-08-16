Guía práctica para tu huerta: Trevelin suma un taller sin costo y con cupos limitados

La Agencia de Extensión Rural Trevelin del INTA Esquel, en conjunto con el CECAIN y diversas instituciones locales, llevará adelante un taller de producción de plantines de huerta orientado a todas aquellas personas que buscan comenzar a preparar sus cultivos de cara a la próxima temporada.

La propuesta tendrá una modalidad fundamentalmente práctica y buscará brindar herramientas técnicas para la elaboración de almácigos, la producción de plantines y el intercambio de saberes relacionados con el trabajo en la tierra.

La cita está programada para este jueves 20 de agosto, a partir de las 14:30 horas, en la huerta comunitaria Club de Héroes, ubicada en Río Percy 1314 de la localidad de Trevelin.

Desde la organización destacaron la importancia de anticiparse a las labores de siembra e invitaron a los vecinos y vecinas a sumarse a esta alternativa participativa. La actividad es totalmente gratuita, aunque por cuestiones de espacio y organización se solicita a los interesados realizar una inscripción previa antes del desarrollo de la jornada.

EBW