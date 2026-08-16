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16 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

¿Vuelve la lluvia a Esquel hoy domingo?

Tras el sábado cálido, el invierno vuelve a mostrar su lado frío durante el día de hoy 
Por Redacción Red43

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Tras un sábado que sorpresivamente superó los 10 grados de máxima, luego de varios días de lluvia y nieve, el alivio para el team calor parece haber terminado 

 

Así anticipa el Servicio Meteorológico Nacional un domingo nuevamente frío y con chances de lluvia y hasta nieve.

 

Con una noche que llegó a los cero grados y la nubosidad variable con el factor viento, el mediodía de hoy domingo va a encontrarse con lluvias intermitentes y que en zonas altas, puede convertirse en nieve.

 

El mismo pronóstico anticipa que no será una lluvia caudalosa. Pero si lo suficiente como para volver a enfriar la región y dejarnos con una noche de -4 grados de temperatura mínima.

 

Se recomienda tener las camperas cerca de la puerta y lejos del placard, pues el invierno sigue haciendo de las suyas en Esquel 

 

SL

 

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