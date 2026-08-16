¿Vuelve la lluvia a Esquel hoy domingo?

Tras un sábado que sorpresivamente superó los 10 grados de máxima, luego de varios días de lluvia y nieve, el alivio para el team calor parece haber terminado

Así anticipa el Servicio Meteorológico Nacional un domingo nuevamente frío y con chances de lluvia y hasta nieve.

Con una noche que llegó a los cero grados y la nubosidad variable con el factor viento, el mediodía de hoy domingo va a encontrarse con lluvias intermitentes y que en zonas altas, puede convertirse en nieve.

El mismo pronóstico anticipa que no será una lluvia caudalosa. Pero si lo suficiente como para volver a enfriar la región y dejarnos con una noche de -4 grados de temperatura mínima.

Se recomienda tener las camperas cerca de la puerta y lejos del placard, pues el invierno sigue haciendo de las suyas en Esquel

SL