Parte vial de la cordillera: qué precauciones tomar para circular

Vialidad Nacional y la Administración Vial Provincial emitieron este domingo sus reportes actualizados sobre las condiciones de transitabilidad en las rutas del noroeste chubutense, con especial foco en los caminos que conectan a la ciudad de Esquel con las principales localidades vecinas. Las condiciones climáticas invernales obligan a circular con precaución en toda la comarca.

En la Ruta Nacional 259, la arteria asfaltada que une Esquel con Trevelin presenta tránsito habilitado con precaución. El trazado registra sectores con riego de sal y heladas leves, sumado a la presencia de barro en las banquinas y viento. Personal vial se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la zona, por lo que se pide reducir la velocidad.

Hacia el sur, el tramo de la Ruta Nacional 40 que conecta Esquel con Tecka también se mantiene transitable con precaución. Los automovilistas se encontrarán con riego salino sobre la calzada, banquinas inestables con acumulación de barro y equipos viales operando sobre la traza. En la continuidad hacia Gobernador Costa, la calzada exhibe baches aislados y sectores húmedos.

Para quienes deben trasladarse hacia el norte comarcal, la circulación desde Esquel hacia Cholila por la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 71 requiere atención constante. El recorrido presenta nieve en banquinas, barro y heladas persistentes, con cuadrillas trabajando en el acondicionamiento del camino.

Por último, el acceso que conecta la zona de Esquel con Gualjaina mediante la Ruta Provincial 12 registra sectores de ripio con acumulación de barro y heladas matinales, manteniéndose la recomendación de transitar a velocidad moderada. Los organismos viales reiteran la importancia de circular con luces bajas encendidas y consultar el parte diario antes de salir a la ruta.

EBW