Felipe Roberts y Bautista Hernández Díaz, los destacados de Esquel en la fase clasificatoria del U19

La tarde de este sábado se vistió de adrenalina, concentración y tiza sobre las tomas de escalada. En el marco del Torneo Regional de Escalada Deportiva, la categoría U19 Masculino entregó una jornada de altísima exigencia técnica donde la resina exigió al máximo el temple y la estrategia de cada competidor.

Entre la elite patagónica de la disciplina, los ojos y los aplausos locales estuvieron puestos en dos jóvenes promesas esquelenses quienes dejaron bien en alto los colores del Club Andino Esquel: Felipe Roberts Conesa y Bautista Hernández Díaz.

SEMBLANZA DE LOS REPRESENTANTES DE ESQUEL

Ver escalar a Felipe Roberts Conesa es presenciar una equilibrada mezcla de lectura táctica, potencia y serenidad. Felipe completó una ronda clasificatoria impecable en varios de los problemas más complejos trazados por los armadores: logró sólidos puntajes de 24,9 en el Bloque 2; 24,9 en el Bloque 3 y 24,8 en el Bloque 4; alcanzando un acumulado final de 94,5 puntos.

Esta soberbia labor le permitió adueñarse con autoridad del tercer puesto de la clasificación general, ratificando que es una de las grandes realidades del muro cordillerano.

Por su parte, Bautista Hernández Díaz dio una auténtica muestra de carácter y resiliencia competitiva. Tras un inicio esquivo en el primer bloque, Bautista mantuvo la cabeza fría y protagonizó una remontada notable en el corazón de la competencia: registró marcas destacadísimas de 24,8 en el Bloque 2 y 24,9 en el Bloque 4, cerrando la jornada con 59,7 puntos y un meritorio cuarto lugar.

La garra de Bautista demostró el aplomo y el crecimiento técnico que viene forjando entrenamiento tras entrenamiento.

Otro esquelense que tuvo un impecable Boulder 4 ha sido Tomás Villafañe quien logró tanto Zona como Top en su segundo intento, quedando sexto en la clasificación final.

DEFINICIÓN PARA EL INFARTO EN LO MÁS ALTO DE LA TABLA

La cima de la tabla clasificatoria de esta U19 fue una verdadera batalla de precisión milimétrica. El primer puesto quedó en manos de Silvestre Segura, del Club Lacar de San Martín de los Andes, quien firmó un total de 109,9 puntos.

La victoria en la clasificación fue por apenas "el canto de una uña", ya que su perseguidor inmediato, Luca Rapaport, finalizó segundo como escolta a escasos 0,4 puntos, registrando 109,5 unidades.

EL IMPULSO IMPARABLE DEL CLUB ANDINO ESQUEL

El brillo de Felipe y Bautista no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de un año bisagra para el Club Andino Esquel. Tras la exitosa organización de la fase provincial de los Juegos de la Integración Patagónica y el histórico Nacional que tuvo lugar meses atrás, la institución ha tomado un impulso trascendental en esto de organizar competencias deportivas.

Estas competencias de enorme escala representaron una inyección de motivación insustituible para los directivos del club y, muy especialmente, para el equipo coordinador de la escalada deportiva, donde día a día se suman más adeptos de todas las edades fascinados por el desafío vertical.

UNA FIESTA PATAGÓNICA QUE SE DEFINE EL DOMINGO

El certamen Regional Patagónico congrega a una nutrida y calificada delegación de clubes de toda la región: Club Andino Esquel, Club Lacar (San Martín de los Andes), Dalle (Puerto Madryn), Ceyydet (Trelew), Muro del Nahuel, El Chaltén, Agreste Sur, La Banda de Moebius (Cipolletti) y El Biguá (Neuquén).

Las esperadas finales se llevarán a cabo durante la jornada de este domingo. Con la motivación en lo más alto y el cálido aliento de su gente, Felipe Roberts y Bautista Hernández, en la categoría U19, como así también Martina Suarez, Sofía Balercia y Guadalupe Lobos, en la categoría U17 femenina saldrán a la pared a darlo todo, buscando poner el broche de oro a un fin de semana inolvidable para el deporte de nuestra ciudad.

Este domingo la sede del Club Andino Esquel será el escenario para la final del Campeonato Regional de Escalada Deportiva, donde es importante remarcar que la entrada es libre y gratuita.

RESUMEN DE POSICIONES - CLASIFICACIÓN U19 MASCULINO

1° Silvestre Segura (Club Lacar) — 109,9 pts

2° Luca Rapaport — 109,5 pts

3° Felipe Roberts Conesa (Club Andino Esquel) — 94,5 pts

4° Bautista Hernández Díaz (Club Andino Esquel) — 59,7 pts

5° Luca Issac Kowalyk — 49,6 pts

6° Tomás Villafañe Herrera (Club Andino Esquel) — 44,6 pts

7° Facundo Adán — 24,8 pts

8° David Carro Brunetto - 0 pt

8° Francisco Navarro (Club Andino Esquel) – 0 pt