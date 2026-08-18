El sol se hace un lugar este martes, con más viento hacia la tarde

A primera hora, las temperaturas se ubican alrededor de los 7°C y el cielo se presenta parcialmente nublado. El ascenso será progresivo durante la mañana, con registros que rondarán los 9°C hacia media mañana.

La temperatura continuará subiendo cerca del mediodía y alcanzará una máxima estimada de 13°C durante la tarde. Será justamente en ese momento cuando el viento gane algo más de presencia.

Una tarde con más viento

Durante las primeras horas, el viento del oeste se mantendrá moderado, pero desde el mediodía aumentará su intensidad. Las ráfagas podrían ubicarse alrededor de los 30 km/h, especialmente entre las primeras horas de la tarde y el comienzo de la noche. Hacia la tarde-noche, la dirección tenderá a rotar hacia el noroeste y el viento volverá a disminuir gradualmente.

El cielo, mientras tanto, tendrá más nubosidad que durante la mañana. La tarde y la noche se presentarían mayormente nubladas, aunque sin lluvias previstas.

La noche

Luego del pico térmico de la tarde, la temperatura comenzará a descender. Hacia las 19 podría ubicarse cerca de los 12°C, mientras que alrededor de las 21 bajaría hacia los 9°C.

La jornada no presenta precipitaciones previstas y tampoco aparecen condiciones favorables para nieve en zonas bajas. La isoterma de 0°C se mantiene elevada, entre aproximadamente 1.700 y 2.800 metros, por lo que el comportamiento invernal más marcado queda asociado a las zonas de mayor altura.

Así, la vuelta a la rutina después del fin de semana largo tendrá un martes con una primera parte un poco más fresca, una tarde que gana viento y temperaturas que alcanzan los 13°C, antes de iniciar nuevamente el descenso hacia la noche.

O.P.