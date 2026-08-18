-1°
-1°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 18 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina PronosticoclimainviernoLago PueloEl Hoyo
18 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El sol se hace un lugar este martes, con más viento hacia la tarde

Después de un fin de semana largo con varios ratos de sol, el martes mantiene esa tendencia en la Comarca, aunque el cielo irá mostrando algunos cambios a lo largo del día.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A primera hora, las temperaturas se ubican alrededor de los 7°C y el cielo se presenta parcialmente nublado. El ascenso será progresivo durante la mañana, con registros que rondarán los 9°C hacia media mañana.

 

La temperatura continuará subiendo cerca del mediodía y alcanzará una máxima estimada de 13°C durante la tarde. Será justamente en ese momento cuando el viento gane algo más de presencia.

 

Una tarde con más viento

Durante las primeras horas, el viento del oeste se mantendrá moderado, pero desde el mediodía aumentará su intensidad. Las ráfagas podrían ubicarse alrededor de los 30 km/h, especialmente entre las primeras horas de la tarde y el comienzo de la noche. Hacia la tarde-noche, la dirección tenderá a rotar hacia el noroeste y el viento volverá a disminuir gradualmente.

 

 

El cielo, mientras tanto, tendrá más nubosidad que durante la mañana. La tarde y la noche se presentarían mayormente nubladas, aunque sin lluvias previstas.

 

La noche

Luego del pico térmico de la tarde, la temperatura comenzará a descender. Hacia las 19 podría ubicarse cerca de los 12°C, mientras que alrededor de las 21 bajaría hacia los 9°C.

 

La jornada no presenta precipitaciones previstas y tampoco aparecen condiciones favorables para nieve en zonas bajas. La isoterma de 0°C se mantiene elevada, entre aproximadamente 1.700 y 2.800 metros, por lo que el comportamiento invernal más marcado queda asociado a las zonas de mayor altura.

 

 

Así, la vuelta a la rutina después del fin de semana largo tendrá un martes con una primera parte un poco más fresca, una tarde que gana viento y temperaturas que alcanzan los 13°C, antes de iniciar nuevamente el descenso hacia la noche.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cristina Daiana Corro QEPD
2
 Arnaldo Titin Fuentes QEPD
3
 Cayó con su auto al lago Lácar y murió: quién era el conductor
4
 De Los Cipreses a Trevelin: una celebración que reunió a cientos de familias
5
 Julia Bichir QEPD
1
 El sol se hace un lugar este martes, con más viento hacia la tarde
2
 Arnaldo Titin Fuentes QEPD
3
 Guajardo busca conducir la UCR y propone “federalizar” el partido
4
 "Poner al interior en el centro de las decisiones": Estefanía destacó la elección de Esquel para el plenario radical
5
 Después del frío y la nieve: así estará el tiempo este martes en Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -