Día de las Infancias: Todos los festejos, propuestas y actividades en la Comarca Andina

El Día de las Infancias tendrá distintas propuestas durante este fin de semana en la Comarca Andina. Las actividades comenzarán este sábado 15 de agosto y continuarán el domingo 16 con festejos, juegos, chocolate, bicicleteadas, búsquedas del tesoro y la tradicional Bajada de Antorchas en el Cerro Perito Moreno.

En Lago Puelo, en tanto, el festejo previsto para este domingo fue reprogramado para el 23 de agosto debido a la rotura de la caldera del Gimnasio Municipal.

El Hoyo prepara una tarde en el Camping Municipal

El Hoyo será uno de los primeros puntos de encuentro del fin de semana. Este sábado 15, de 15 a 18, se realizará el festejo en el Camping Municipal. Para facilitar la llegada de las familias, habrá transporte gratuito desde distintos sectores de la localidad.

Los colectivos partirán desde Catarata Norte a las 14:30, desde el Club San Martín en Catarata Sur a las 15, desde el SUM de Desemboque a las 14:30, desde el SUM de Sauzal a las 15, desde el SUM de Puerto Patriada a las 14:30, desde Cantera y Mercado Comunitario en Rincón de Lobos a las 14:30, desde el SUM de Currumahuida a las 14:30, desde la garita frente a Turismo en el Centro a las 15 y desde el SUM de Pedregoso a las 14:30.

Bicicleteada y búsqueda del tesoro en Puerto Bonito

También este sábado habrá una propuesta para las familias en el Parque Municipal Puerto Bonito, en Epuyén, con bicicleteada y búsqueda del tesoro. Para participar se solicita inscripción previa mediante WhatsApp o de manera presencial en la Oficina de Turismo, sobre avenida Los Halcones y Ruta 40, o en la Sala de Interpretación del Parque Municipal Puerto Bonito.

La inscripción debe incluir el nombre, apellido y DNI del adulto responsable, además de la cantidad y edades de los niños participantes. Para la actividad se recomienda llevar casco, ropa de abrigo y agua.

El Bolsón festeja en el Polideportivo Municipal

El domingo 16, desde las 15, el festejo del Día de las Infancias se realizará en el Polideportivo Municipal de El Bolsón. Habrá juegos, actividades recreativas, kermesse y distintas propuestas para compartir una tarde en familia.

Por el desarrollo de la jornada también se realizarán cortes de tránsito en Rivadavia y Pellegrini, Hube y Sarmiento, y Rivadavia y Castelli. Se solicitó circular con precaución y utilizar vías alternativas.

La Bajada de Antorchas también será parte del domingo

El domingo también habrá una propuesta especial en el Cerro Perito Moreno. La tradicional Bajada de Antorchas volverá a realizarse hasta la base, una modalidad que recupera una característica de ediciones anteriores. La bajada podrá observarse desde las 17 en la base del cerro y estará acompañada por los festejos del Día de las Infancias, con juegos y otras actividades para los más chicos.

La operatoria del centro de esquí será normal durante la jornada.

Epuyén tendrá juegos y chocolate

En Epuyén, el festejo comenzará a las 15:30 en el Gimnasio Municipal. La jornada organizada por la Dirección de Deportes y Recreación incluirá juegos, actividades, sorpresas y un cierre con chocolate para quienes participen.

La propuesta invita a las familias a compartir una tarde de actividades pensadas para los chicos y chicas de la localidad.

Cholila tendrá festejos y una caravana de motos

En Cholila, el domingo también habrá una jornada especial por el Día de las Infancias en el Gimnasio Municipal, con juegos, sorpresas y propuestas para compartir en familia.

Para los niños y niñas de los valles habrá transporte gratuito. Desde Villa Lago Rivadavia, el colectivo partirá a las 12:30 desde el Centro Comunitario, mientras que desde El Blanco saldrá a las 13:30. Ambos servicios tendrán como destino el Gimnasio Municipal y regresarán al finalizar el festejo. Los niños deberán concurrir acompañados por un adulto responsable o tutor.

Además, desde las 14 se realizará una caravana de motos que partirá del Mirador del Valle con destino al Gimnasio Municipal. Quienes quieran participar de la recepción podrán concentrarse en el gimnasio desde las 14 para esperar la llegada de la caravana.

El Maitén invita a una tarde de juegos y disfraces

En El Maitén, las actividades serán desde las 15 en el Gimnasio N.º 1. La propuesta incluye juegos y un desfile para quienes quieran asistir caracterizados. También se pidió a las familias llevar una taza.

Habrá transporte desde Buenos Aires Chico, con salida desde el SUM a las 15.

Lago Puelo reprogramó el festejo

En Lago Puelo, el Día de las Infancias no se celebrará este domingo. El festejo fue reprogramado para el domingo 23 de agosto debido a la rotura de la caldera del Gimnasio Municipal. La nueva jornada se realizará en ese mismo espacio y estará destinada a las familias de la localidad.

De esta manera, mientras el resto de las propuestas se concentrará principalmente este fin de semana, Lago Puelo tendrá su celebración una semana después.

Con actividades durante dos días y propuestas en distintas localidades, el Día de las Infancias tendrá opciones para las familias de la Comarca Andina, desde juegos y chocolate hasta una bicicleteada, una búsqueda del tesoro y la tradicional Bajada de Antorchas en el Cerro Perito Moreno.

O.P.