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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Lotería del Chubut entregó un 0 km del Telebingo Deportivo

El cartón fue vendido por el Club Social, Cultural y Deportivo El Porvenir de Puerto Madryn. El titular del IAS destacó que se trabaja en un nuevo sorteo que beneficiará a clubes de toda la provincia.
Por Redacción Red43

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El Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut- entregó un automóvil 0 km a un vecino de Puerto Madryn, ganador del Telebingo Deportivo Solidario  con un cartón vendido por el “Club Social, Cultural y Deportivo El Porvenir”, sorteo que se realizó para el apoyo de clubes y asociaciones deportivas de toda la provincia en mayo pasado.

 

En esta ocasión el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, junto a la delegada zonal del organismo en la ciudad portuaria, Aidú Iriarte; y el presidente del “Club El Porvenir”, Gustavo Perdomo; efectuaron la entrega de un automóvil Renault Kwid a Héctor López, quien salió favorecido con el premio.  

 

Ibarra destacó el crecimiento de la institución “porque es un club que avanza. Quiero felicitar a la dirigencia porque esto tiene que ver con que todos los recursos que quedan los vuelcan en infraestructura que es para los nenes del barrio”. Además, recordó que “el setenta por ciento que queda en el club es una forma directa de ayudar. El dinero les queda de forma directa instantánea”, resaltó el funcionario.

 

Nuevo Telebingo Deportivo

 

El presidente de Lotería destacó también que la realización de un nuevo Telebingo Deportivo está en marcha con un valor de 20.000 pesos, con premios de dos autos 0 km y dinero en efectivo. Una BAIC, que es un auto híbrido, un Volkswagen Tera y dinero en efectivo. “Tiene sorteos por compra anticipada”  agregó, indicando que “ya hay quince mil cartones en calle lo que quiere decir que arrancó con éxito. Nos quedan dos meses y medio de venta todavía”, detalló.

 

Por su parte, Héctor López, el ganador del Renault Kwid, agradeció al “Club El Porvenir” y a Lotería del Chubut, por el premio recibido.

 

 

 

R.G

 

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