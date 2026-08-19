Hantavirus en Neuquén: murió un joven de 26 años y aislaron a 15 personas

Un joven de 26 años murió en Neuquén tras ser diagnosticado con hantavirus. Se trata del primer caso confirmado de la enfermedad en la provincia durante 2026.

Cristian Huichaqueo vivía en una zona rural del centro neuquino y realizaba tareas vinculadas al ámbito rural en la Región del Pehuén. Ingresó el sábado 15 al Hospital de Aluminé con fiebre, dolores musculares, dificultad para respirar y fuertes dolores abdominales.

Ante el rápido deterioro de su estado, fue trasladado a la terapia intensiva del Hospital Zonal de Zapala, donde necesitó asistencia respiratoria mecánica. Finalmente, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió el lunes.

Tras confirmarse el diagnóstico, las autoridades sanitarias iniciaron un seguimiento de sus contactos. La directora del Hospital de Aluminé, Angélica Huglich, informó que 15 personas permanecen aisladas de manera preventiva.

La investigación detectó además antecedentes de presencia de roedores y contacto con aves de corral en el entorno donde vivía el joven. Desde el Ministerio de Salud remarcaron que el riesgo de hantavirus existe durante todo el año.

El hantavirus es transmitido principalmente por el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, la orina y las heces. Los primeros síntomas suelen incluir fiebre, dolores musculares y cefalea, pero el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria grave.

Las autoridades recomiendan ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de ingresar, evitar barrer en seco, mantener los alimentos cerrados y limpiar las superficies con una solución de lavandina y agua.

R.G