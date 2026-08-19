Esquel será sede de la 49° edición del Congreso Argentino de Producción Animal, que se desarrollará en noviembre bajo el lema “De la cordillera a la estepa: ciencia e innovación en sistemas productivos desafiantes”.

La propuesta reunirá a profesionales, investigadores y representantes de distintas instituciones vinculadas a la producción animal, con distintos ejes relacionados con los sistemas productivos de la Patagonia.

Entre los temas que formarán parte del encuentro estará la Producción y Utilización de Recursos Forrajeros (PURF), con especial atención a los pastizales patagónicos y su importancia para la actividad ganadera de la región.

En ese marco, el miércoles 11 de noviembre por la mañana se presentará la disertación “Evolución de la mirada sobre los pastizales patagónicos a través del tiempo. Una construcción colectiva”, a cargo de Guillermo García Martínez, profesional del INTA Esquel especializado en ecología y manejo de pastizales naturales para producción ganadera.

La exposición abordará cómo fue cambiando a lo largo del tiempo la manera de entender y trabajar sobre los pastizales patagónicos, poniendo en valor el conocimiento construido desde distintos ámbitos y experiencias.

El congreso es organizado por el INTA, la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), el ISET N° 815, CONICET Patagonia Norte, la Universidad del Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Nacional del Comahue y SENASA.

MA