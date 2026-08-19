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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Día de las Infancias en Los Sauces: habrá juegos, chocolatada y regalos para los chicos

La Junta Vecinal del barrio Los Sauces prepara una jornada abierta para las familias este sábado 22, de 15:00 a 18:00 horas, con actividades, juegos, chocolatada, golosinas y regalos donados por vecinos y comercios de la zona.
Por Redacción Red43

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La Junta Vecinal del barrio Los Sauces realizará este sábado 22 de agosto un festejo por el Día de las Infancias. La actividad será de 15:00 a 18:00 horas en la sede ubicada en pasaje Nahuelquir y Galina.

 

“Vamos a tener el apoyo de la Policía Comunitaria, vamos a tener también el apoyo del subalterno, de los chicos que están haciendo el curso para policías, de la 5001, de varios vecinos”, contó Karina Zapata, presidenta de la Junta Vecinal.

 

Durante la jornada habrá juegos, chocolatada, cosas dulces, caramelos, golosinas y regalos donados. “Recibimos un montón de donaciones de los galpones que nos circundan en el barrio, así que bueno, estamos muy felices por eso”, destacó.

 

Zapata también informó que finalizaron un relevamiento realizado entre los vecinos y anticipó que próximamente darán a conocer los resultados. Además, señaló que esperan información oficial sobre una posible obra de asfalto para algunas calles del barrio, una de las principales necesidades planteadas en las encuestas.

 

“El sábado los esperamos para festejar juntos el Día de las Infancias”, concluyó Zapata.

 

 

 

R.G

 

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