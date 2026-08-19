Miércoles con lluvias, viento y alerta amarillo

El martes dejó en la Comarca Andina una de esas jornadas de invierno que invitan a aprovechar el día: hubo sol y temperaturas agradables. Este miércoles, en cambio, el escenario comienza a cambiar y la lluvia irá ganando protagonismo con el avance de las horas.

La mañana se presenta mayormente nublada, con temperaturas cercanas a los 3°C durante las primeras horas. El ascenso será progresivo y hacia el mediodía los registros rondarán los 9°C.

Durante las primeras horas todavía habrá poco viento, pero la situación irá cambiando. Desde el mediodía comenzará a aumentar, con valores de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

La lluvia aparece hacia la tarde

El cambio más importante llegará después del mediodía. La probabilidad de precipitaciones aumenta durante la tarde y se mantiene elevada hacia la noche.

Las temperaturas alcanzarán una máxima cercana a los 13° durante la tarde. Luego comenzarán a descender y podrían ubicarse alrededor de los 9° hacia la noche, con viento del noroeste acompañando el cambio.

Para las últimas horas del miércoles, rige un alerta amarillo por lluvias. Se esperan precipitaciones persistentes de intensidad variable, con acumulados estimados entre 15 y 35 milímetros, aunque pueden superarse puntualmente.

También puede nevar en las zonas más altas

El alerta contempla además la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de nieve en las zonas más elevadas de la Comarca Andina.

La isoterma de 0° se ubicará aproximadamente entre 1.700 y 2.900 metros a lo largo del día, con valores que se mantienen relativamente altos para las primeras horas y descienden hacia la noche.

De esta manera, el miércoles marca un cambio respecto de lo vivido ayer: de una jornada con sol y temperaturas agradables se pasa a un día con más nubosidad, viento y una lluvia que irá tomando protagonismo, especialmente hacia la noche.

O.P.