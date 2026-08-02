-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 02 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
02 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta para las familias: retiraron un juguete infantil por riesgo químico

El Gobierno ordenó retirar el Squeezy Dumpling de comercios y plataformas digitales tras detectar una concentración de benceno cuatro veces mayor al límite establecido. La medida busca prevenir riesgos, especialmente en niños.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional dispuso el retiro del mercado del juguete Squeezy Dumpling luego de detectar que el producto no cumple con los requisitos de seguridad establecidos y podría representar un riesgo para la salud de quienes lo manipulen.

 

La medida fue comunicada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, tras una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

 

Según los informes difundidos, el juguete fabricado con polímero plástico y con forma de gyoza contiene 20 mg/kg de benceno en su superficie, cuando la normativa argentina establece un límite máximo de 5 mg/kg. De acuerdo con las autoridades, la exposición a este compuesto puede producirse tanto por contacto directo con la piel como por inhalación.

 

Desde la Subsecretaría calificaron la situación como un “grave riesgo químico” y dispusieron el retiro del producto de los comercios físicos y plataformas digitales donde se encontraba disponible para la venta en todo el país.

 

 

 

La denuncia de la CAIJ se basó en antecedentes internacionales, entre ellos alertas emitidas por el sistema Safety Gate de la Unión Europea y la agencia OPSS del Reino Unido, donde el mismo juguete también había sido retirado del mercado por motivos similares.

 

Además del exceso de benceno, las autoridades detectaron otras irregularidades en el producto, como la falta del Marcado de Conformidad, la ausencia de datos del importador responsable y la inexistencia de advertencias de seguridad en idioma castellano en el envase. Según indicaron, estos elementos son fundamentales para identificar responsables ante eventuales inconvenientes.

 

Ante la presencia del juguete en hogares, el Gobierno recomendó colocarlo dentro de una bolsa cerrada y sin roturas antes de desecharlo, además de lavarse las manos con agua y jabón luego de manipularlo.

 

La advertencia se difundió en los días previos al Día del Niño, una fecha en la que aumenta la compra de juguetes. Desde los organismos de control remarcaron que la vigilancia del mercado busca evitar la comercialización de productos que puedan afectar la salud y reforzar las medidas de prevención para consumidores.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Manejaba con 2,8 de alcohol en sangre y protagonizó un choque en cadena en Esquel
2
 Dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en Esquel
3
 La nieve complicó la llegada a Esquel y cancelaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas
4
 El viento complicó la jornada en La Hoya: evacuaron a quienes estaban en el cerro
5
 Inició la obra del Parque Lineal Medardo Morelli: "Será un espacio para que la gente se lo apropie y lo disfrute"
1
 "Spider-Man: Un nuevo día" sigue en cartelera en el Cine Municipal: las funciones que quedan
2
 Alerta para las familias: retiraron un juguete infantil por riesgo químico
3
 "Es animal"
4
 Rotary Esquel invita a una charla sobre su programa de intercambio de jóvenes
5
 Los Endos llega por primera vez a Esquel con un homenaje a Genesis y Phil Collins
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -