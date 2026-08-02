Alerta para las familias: retiraron un juguete infantil por riesgo químico

El Gobierno nacional dispuso el retiro del mercado del juguete Squeezy Dumpling luego de detectar que el producto no cumple con los requisitos de seguridad establecidos y podría representar un riesgo para la salud de quienes lo manipulen.

La medida fue comunicada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, tras una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Según los informes difundidos, el juguete fabricado con polímero plástico y con forma de gyoza contiene 20 mg/kg de benceno en su superficie, cuando la normativa argentina establece un límite máximo de 5 mg/kg. De acuerdo con las autoridades, la exposición a este compuesto puede producirse tanto por contacto directo con la piel como por inhalación.

Desde la Subsecretaría calificaron la situación como un “grave riesgo químico” y dispusieron el retiro del producto de los comercios físicos y plataformas digitales donde se encontraba disponible para la venta en todo el país.

La denuncia de la CAIJ se basó en antecedentes internacionales, entre ellos alertas emitidas por el sistema Safety Gate de la Unión Europea y la agencia OPSS del Reino Unido, donde el mismo juguete también había sido retirado del mercado por motivos similares.

Además del exceso de benceno, las autoridades detectaron otras irregularidades en el producto, como la falta del Marcado de Conformidad, la ausencia de datos del importador responsable y la inexistencia de advertencias de seguridad en idioma castellano en el envase. Según indicaron, estos elementos son fundamentales para identificar responsables ante eventuales inconvenientes.

Ante la presencia del juguete en hogares, el Gobierno recomendó colocarlo dentro de una bolsa cerrada y sin roturas antes de desecharlo, además de lavarse las manos con agua y jabón luego de manipularlo.

La advertencia se difundió en los días previos al Día del Niño, una fecha en la que aumenta la compra de juguetes. Desde los organismos de control remarcaron que la vigilancia del mercado busca evitar la comercialización de productos que puedan afectar la salud y reforzar las medidas de prevención para consumidores.

R.G