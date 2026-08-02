"Spider-Man: Un nuevo día" sigue en cartelera en el Cine Municipal: las funciones que quedan

Los fanáticos del universo Marvel todavía tienen la oportunidad de ver "Spider-Man: Un nuevo día" en la pantalla del Cine Municipal de Esquel, donde la película continúa en cartelera tras su estreno nacional.

La programación seguirá este domingo 2 de agosto con una función a las 20:30 en 3D y doblada al castellano. Luego habrá nuevas proyecciones el lunes 3 de agosto, a las 20:30, en 3D subtitulada, y el martes 4 de agosto, también a las 20:30, en 2D en castellano.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del cine. El valor es de $7.500 para las funciones en 2D y de $8.500 para las proyecciones en 3D.

R.G