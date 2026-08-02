La historia de Norma Pugh, la mujer que creó la caña con ruda más famosa de Esquel

Por Rocío Germillac y Elisabet Blanco Wegrzyn.

Cada 1° de agosto, cientos de personas buscan la tradicional caña con ruda de Momi's para cumplir con el ritual de la Pachamama. Detrás de esas botellas hay mucho más que una receta: hay años de trabajo, perseverancia y una mujer que nunca dejó de creer en sus ideas. Aunque casi todos la conocen como "Momi", su nombre es Norma Pugh.

La historia comenzó entre 2009 y 2010, cuando accedió a un microcrédito del desaparecido Banquito de la Buena Fe. Con ese impulso compró los primeros insumos y empezó a producir de manera artesanal.

"Esto empezó más o menos en el año 2009, 2010, cuando existió en su momento el Banquito de la Buena Fe. Era un programa desde Nación... se te daba un microcrédito... Entonces vos producías, elaborabas tu producto, lo vendías y ahí pagabas la cuota semanalmente", recordó.

Aquellos primeros años estuvieron marcados por las ferias y la economía social, espacios donde su trabajo comenzó a hacerse conocido. Más adelante llegó el CAPEC y, con él, una nueva etapa.

"En el año 2015... ya se perfilaba que era mi trabajo", contó. Allí recibió capacitaciones en elaboración de alimentos, marketing, diseño y buenas prácticas que le permitieron profesionalizar su producción y acceder al registro nacional para comercializar en todo el país.

Una idea que parecía imposible

Si hay un producto que identifica a Momi's es la caña con ruda. Pero lograr venderla legalmente implicó desafiar una normativa nacional.

"Tengo muchas locuras en mi vida. Una de estas locuras hermosas fue esto", dijo entre risas.

La emprendedora quería elaborar la bebida de manera formal, algo que hasta ese momento no existía. Cuando consultó a Bromatología recibió una respuesta inesperada: la ruda estaba considerada una hierba tóxica dentro del Código Alimentario Argentino.

"Nos dijeron que el no siempre lo teníamos, que si queríamos hagamos nosotros una prueba y que mandemos una carta solicitando que nos dieran el ok", recuerda.

Durante un año y medio trabajó junto a un técnico en alimentos, realizó ensayos, consultó a especialistas en plantas medicinales y reunió toda la documentación necesaria: "No es que me largué por querer hacer algo sin saber. No, yo pregunté a mucha gente, mucha gente me ayudó a hacer esto".

El esfuerzo dio resultado: "Cuando nos aceptaron... para mí fue como un privilegio y un regalo de decir, bueno, de acá, desde Esquel, sale un producto que, primero, cambió el Código Alimentario Argentino".

Hasta hoy, la caña con ruda de Momi's continúa siendo la única del país que cuenta con registro nacional.

Mucho más que vender

Norma produce licores, dulces y jarabe de sauco, pero reconoce que el verdadero motor de su trabajo está en el contacto cotidiano con la gente: "A mí me gusta llegar a la gente, a mí me gusta que conozcan quién elabora esto".

Por eso, a pesar del frío del invierno o del calor del verano, sigue instalándose en su puesto.

"Muchos me han dicho: '¿Con qué necesidad te parás en la esquina a pasarte de frío?'. Pero a mí me gusta. Pasa el vecino, me da un abrazo, chusmeamos un ratito... eso es lo que me da la gente de Esquel", nos cuenta.

También encuentra satisfacción en colaborar con instituciones y causas solidarias: "Cuando tengo la posibilidad de colaborar con algún Mate Bingo o alguna cosa especial, me gusta ayudar también... a través de mi trabajo también uno puede sumar un granito de arena".

La fuerza para seguir

Norma nació y creció en Esquel. Fue criada por su abuela, formó una familia, tuvo tres hijos y hoy disfruta de su rol de abuela de Ámbar. "Me crió mi abuela... tuve la crianza de una abuela de mucho carácter y fue lo que me ayudó a sobrevivir a un montón de cosas que me han pasado", nos cuenta con orgullo.

Con el tiempo sintió la necesidad de construir un camino propio. "Yo quería también tener lo mío", resumió.

Hoy vive de su emprendimiento y reconoce que, como cualquier trabajador independiente, atraviesa momentos buenos y otros difíciles. Sin embargo, nunca perdió la convicción que la impulsó desde el primer día: "No es fácil. Hay que estar, hay que ser perseverante. Tenemos que tener paciencia, tenemos que ser disciplinados también".

Y deja un mensaje para quienes recién comienzan: "Yo soy una convencida de que, cuando uno se propone algo, lo consigue. No es fácil, pero se puede."

Agradecemos enormemente a Norma por regalarnos un ratito de su tiempo y brindarnos esta entrevista.