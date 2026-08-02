Los Endos llega por primera vez a Esquel con un homenaje a Genesis y Phil Collins

Esquel será escenario de una noche dedicada a la historia del rock con la llegada de Los Endos, la banda tributo argentina reconocida por recrear la música de Genesis y Phil Collins. El grupo se presentará por primera vez en la ciudad como parte de su Tour Internacional 2026.

El espectáculo tendrá lugar el domingo 23 de agosto a las 20:00 hs horas en el Auditorio Municipal, ubicado en Belgrano 330, donde el público podrá disfrutar de un recorrido por las canciones más emblemáticas de una de las etapas más influyentes de la música internacional.

Con una propuesta basada en la fidelidad sonora, el virtuosismo de sus músicos y una cuidada puesta en escena, Los Endos invita a revivir los grandes éxitos que marcaron a distintas generaciones durante las décadas del 70, 80 y 90.

Las entradas ya están disponibles desde $40.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Hub Art Pass.

R.G