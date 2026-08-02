Rotary Esquel invita a una charla sobre su programa de intercambio de jóvenes

El Rotary Club Esquel invita a la comunidad a participar de una charla informativa sobre su Programa de Intercambio de Jóvenes, una iniciativa que brinda a estudiantes la posibilidad de vivir una experiencia internacional, aprender nuevos idiomas, conocer otras culturas y generar vínculos que perduran para toda la vida.

La propuesta ofrece dos formas de participar: viajar al exterior como estudiante de intercambio o convertirse en familia anfitriona para recibir durante un año a un joven de otro país. En ambos casos, el objetivo es promover el intercambio cultural, el crecimiento personal y la formación de lazos entre personas de diferentes lugares del mundo.

Desde la institución destacaron que el programa representa mucho más que un viaje, ya que permite a los jóvenes adaptarse a nuevas realidades, ampliar su mirada sobre el mundo y desarrollar habilidades que los acompañarán en su vida personal y profesional.

Con el fin de brindar más información sobre el funcionamiento del programa, los requisitos y las oportunidades disponibles, Rotary Club Esquel realizará una reunión abierta el próximo 7 de agosto, a las 19:00 horas, en la Casa de la Amistad, ubicada en la esquina de Alsina y Brown.

La invitación está dirigida a jóvenes, familias y todas las personas interesadas en conocer una propuesta que busca unir culturas y ofrecer experiencias transformadoras a través del intercambio internacional.

R.G