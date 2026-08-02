Atención: ANMAT prohibió la venta de productos de limpieza de dos marcas en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, distribución, comercialización, uso y publicidad de todos los productos domisanitarios de las marcas Clean Lab y Clorquim, tras detectar serias irregularidades en su situación registral.

La disposición también alcanza a las publicaciones realizadas en sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico, con el objetivo de impedir que estos productos continúen ofreciéndose al público mientras no regularicen su situación.

La decisión fue adoptada luego de una investigación iniciada a partir de consultas sobre la legitimidad de distintos productos de limpieza que se encontraban a la venta. Durante las verificaciones, la ANMAT comprobó que los artículos no figuraban en los registros oficiales y que tampoco existían habilitaciones para su fabricación o comercialización.

Además, las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires informaron que no existían antecedentes de estos productos dentro de su jurisdicción, lo que reforzó las sospechas sobre su origen.

En el marco de las actuaciones, el organismo intentó contactar a los responsables de ambas marcas mediante los domicilios declarados, aunque no obtuvo respuesta.

En el caso de Clean Lab, la prohibición abarca todos los lotes de limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes, productos para el tratamiento de superficies y el resto de los artículos domisanitarios comercializados bajo esa marca.

Por su parte, Clorquim quedó alcanzada por la misma medida para toda su línea de productos, entre ellos lavandina concentrada, cloro para piscinas, desinfectantes y limpiadores de uso doméstico.

La ANMAT señaló además que, en el caso de Clorquim, no fue posible identificar a una persona física o jurídica responsable de la marca, ya que no se pudo determinar una razón social, un CUIT ni un establecimiento elaborador habilitado.

Frente a este escenario, el organismo resolvió mantener la prohibición hasta que los fabricantes acrediten el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa sanitaria vigente. Asimismo, comunicó la medida a las autoridades sanitarias de todas las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los organismos de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para reforzar los controles y evitar la circulación de estos productos en todo el país.

R.G