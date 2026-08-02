Educación impulsa trayecto formativo para fortalecer la salud escolar

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, a través de la Subsecretaría de Instituciones Educativas, la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de Educación Secundaria, presenta el trayecto formativo "Estrategias para una Salud Escolar Efectiva", una propuesta desarrollada en articulación con la Fundación Enfermeros Protagonistas que permitirá acercar al sistema educativo la experiencia y el conocimiento de profesionales especializados en el cuidado integral de niños, adolescentes y jóvenes.

Esta articulación entre el sistema educativo y un equipo interdisciplinario integrado por enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud constituye uno de los principales valores de la propuesta, ya que promueve un abordaje preventivo, integral e intersectorial de las problemáticas que atraviesan las comunidades educativas, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los ámbitos de Educación y Salud.

El trayecto está destinado a Profesores de Orientación y Tutoría (POT) de escuelas secundarias y de la modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), quienes cumplen un rol estratégico en el acompañamiento de las trayectorias escolares y en la construcción de entornos educativos saludables.

La instancia formativa dará inicio el 18 de agosto próximo y durante su desarrollo se abordarán contenidos vinculados con la salud escolar, la salud mental y el bienestar socioemocional, la prevención del acoso escolar, los primeros auxilios, la promoción de hábitos saludables, la Educación Sexual Integral y las estrategias institucionales para el cuidado de estudiantes y trabajadores de la educación.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad virtual, tendrá una carga horaria de 120 horas reloj y la inscripción se realizará hasta el 5 de agosto de 2026 mediante un formulario digital que el Ministerio de Educación enviará a las instituciones interesadas.

Inscripción de carácter institucional

La convocatoria tiene carácter institucional. Cada director deberá designar e inscribir a un Profesor de Orientación y Tutoría (POT) de su establecimiento, quien participará como referente institucional del trayecto. Asimismo, deberá informar la designación a la Supervisión correspondiente.

Una vez finalizada la formación, el POT tendrá la responsabilidad de compartir los conocimientos y herramientas adquiridos con el resto del equipo institucional, favoreciendo la construcción de capacidades colectivas para el cuidado, la prevención y el acompañamiento de las trayectorias educativas.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chubut, mediante Ministerio de Educación, reafirma su compromiso con la formación permanente de los equipos institucionales y con el desarrollo de políticas públicas que, mediante el trabajo articulado con organizaciones especializadas como la Fundación Enfermeros Protagonistas, fortalecen el bienestar de las comunidades educativas y promueven escuelas cada vez más saludables, inclusivas y preparadas para afrontar los desafíos del presente.

R.G