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02 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut, entre las provincias con mayor nivel de endeudamiento: la mora supera los $4 millones por persona

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la provincia se ubica entre las jurisdicciones con mayores deudas promedio tanto con bancos como con entidades no financieras.
Por Redacción Red43

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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos de mayo de 2026 y difundido por su directora, la diputada nacional Julia Strada, reveló el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos y ubicó a Chubut entre las provincias con mayores registros de morosidad.

 

En el caso de las deudas con bancos, el promedio nacional alcanza los $3.031.476 por persona. La Patagonia concentra los valores más elevados: Santa Cruz lidera con $4,7 millones, seguida por Tierra del Fuego con $4,5 millones y Chubut con $4,2 millones.

 

También aparecen con altos niveles de mora Neuquén ($4,1 millones) y Río Negro ($3,3 millones), mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra un promedio de $3,9 millones. En el otro extremo, Misiones presenta el menor nivel con $2,3 millones.

 

El relevamiento también analizó las deudas con proveedores de crédito no financiero, como tarjetas comerciales, financieras y empresas fintech. En este segmento, Chubut registra un promedio de $971.255 por persona, por encima del promedio nacional de $745.385.

 

Además, al considerar a quienes mantienen deudas atrasadas tanto con bancos como con entidades no financieras, la provincia alcanza los $2,4 millones por persona, ubicándose nuevamente entre los distritos con mayores niveles de endeudamiento.

 

Finalmente, al sumar todos los tipos de deuda en mora, Chubut registra un promedio de $1,9 millones, mientras que el promedio nacional se ubica en $1.444.873. Los valores más altos corresponden a Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz.

 

 

 

 

R.G

 

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