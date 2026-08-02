Chubut, entre las provincias con mayor nivel de endeudamiento: la mora supera los $4 millones por persona

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos de mayo de 2026 y difundido por su directora, la diputada nacional Julia Strada, reveló el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos y ubicó a Chubut entre las provincias con mayores registros de morosidad.

En el caso de las deudas con bancos, el promedio nacional alcanza los $3.031.476 por persona. La Patagonia concentra los valores más elevados: Santa Cruz lidera con $4,7 millones, seguida por Tierra del Fuego con $4,5 millones y Chubut con $4,2 millones.

También aparecen con altos niveles de mora Neuquén ($4,1 millones) y Río Negro ($3,3 millones), mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra un promedio de $3,9 millones. En el otro extremo, Misiones presenta el menor nivel con $2,3 millones.

El relevamiento también analizó las deudas con proveedores de crédito no financiero, como tarjetas comerciales, financieras y empresas fintech. En este segmento, Chubut registra un promedio de $971.255 por persona, por encima del promedio nacional de $745.385.

Además, al considerar a quienes mantienen deudas atrasadas tanto con bancos como con entidades no financieras, la provincia alcanza los $2,4 millones por persona, ubicándose nuevamente entre los distritos con mayores niveles de endeudamiento.

Finalmente, al sumar todos los tipos de deuda en mora, Chubut registra un promedio de $1,9 millones, mientras que el promedio nacional se ubica en $1.444.873. Los valores más altos corresponden a Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz.

R.G