Trevelin celebrará el Día del Folklore Argentino con música y danza local

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, invita a la comunidad a participar de la celebración por el Día del Folklore Argentino.

El encuentro será una oportunidad para compartir una noche dedicada a las raíces culturales del país, con música, danza y la participación de artistas y agrupaciones folklóricas locales.

La actividad se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a partir de las 19 horas en el Salón Central Derfel Roberts. La entrada será libre y gratuita para todos los vecinos que quieran acercarse a disfrutar de la propuesta.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios para celebrar la identidad y mantener vivas las tradiciones a través del arte y la cultura.

R.G