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02 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin celebrará el Día del Folklore Argentino con música y danza local

La propuesta se realizará el viernes 22 de agosto en el Salón Central Derfel Roberts, con la participación de artistas y grupos folklóricos de la comunidad. La entrada será libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, invita a la comunidad a participar de la celebración por el Día del Folklore Argentino.

 

El encuentro será una oportunidad para compartir una noche dedicada a las raíces culturales del país, con música, danza y la participación de artistas y agrupaciones folklóricas locales.

 

 

 

La actividad se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a partir de las 19 horas en el Salón Central Derfel Roberts. La entrada será libre y gratuita para todos los vecinos que quieran acercarse a disfrutar de la propuesta.

 

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios para celebrar la identidad y mantener vivas las tradiciones a través del arte y la cultura.

 

 

 

R.G

 

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