Chubut lanzó convocatoria para uno de los eventos de divulgación científica más reconocidos de Iberoamérica

El Gobierno del Chubut invita a universidades, centros de investigación, instituciones de educación superior y demás entidades vinculadas a la ciencia y la tecnología de la provincia a participar de la VII edición de la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s (NII), que se realizará los días 25 y 26 de septiembre de 2026.

Se trata del principal evento de divulgación científica impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en la región y tiene como objetivo acercar la investigación y la innovación a la ciudadanía, fomentar las vocaciones en áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemática— y poner en valor el trabajo que desarrolla la comunidad investigadora.

En esta séptima edición, el eje central estará puesto en la inteligencia artificial y el impacto de la computación cuántica en la actividad científica. Sin embargo, podrán presentarse actividades vinculadas con otras áreas del conocimiento, por lo que la temática propuesta no constituye un requisito excluyente para participar.

¿Cómo participar?

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut se informó que la participación se realizará mediante la grabación de un breve video, en el que cada investigador deberá presentar una actividad, investigación o aporte desarrollado en el marco del proyecto en el que participó o de su trabajo de investigación. Se recomienda, en la medida de lo posible, que los contenidos estén relacionados con la temática central de esta edición, aunque no es condición indispensable.

Tanto las instituciones como los investigadores deberán completar el formulario de inscripción y protección de datos de la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s 2026. Una vez verificada la información, las instituciones e investigadores serán dados de alta en la plataforma de la NII 2026, desde donde podrán registrar y cargar sus actividades.

En el caso de las personas investigadoras, será necesario completar el formulario en dos oportunidades: primero, como punto focal de la institución a la que pertenecen, ya que la institución debe ejercer como punto focal o paraguas; y posteriormente, como investigador de esa institución, para poder registrar y subir su actividad.

Formulario y plazos

El plazo de inscripción finaliza el 10 de agosto de 2026, por lo que se invita a las instituciones y a la comunidad científica y académica de Chubut a participar y difundir esta propuesta.

Las personas interesadas podrán consultar, junto con el formulario de inscripción, las recomendaciones para la grabación de los videos y los términos y condiciones de participación.

R.G