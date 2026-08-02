Abren las inscripciones para la segunda edición de "Voces con Propósito" en Esquel

Ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición de "Voces con Propósito", un laboratorio de comunicación y oratoria que se desarrollará en el Centro Cultural Esquel Melipal. La capacitación está pensada para personas con experiencia previa al hablar en público y propone un nivel de formación más avanzado que en sus ediciones anteriores.

El curso constará de ocho encuentros con una modalidad principalmente práctica, en la que cada participante recibirá un seguimiento personalizado para fortalecer sus capacidades comunicativas.

La propuesta está dirigida a docentes, comunicadores, guías de turismo, profesionales de la salud, vendedores, agentes inmobiliarios, funcionarios, referentes de organizaciones y cualquier persona interesada en mejorar su desempeño frente a una audiencia.

Durante la capacitación se trabajarán aspectos vinculados a la planificación de discursos y presentaciones, el uso estratégico de la voz, el storytelling, la construcción de la imagen personal y profesional, la comunicación no verbal, la presencia escénica, la argumentación y las técnicas para intervenir en debates o realizar exposiciones con mayor impacto. Además, se abordarán herramientas para identificar y corregir hábitos que afectan la comunicación, como las muletillas, los movimientos involuntarios y otros vicios frecuentes al expresarse.

Las clases se dictarán los viernes 8, 15, 22 y 29 de agosto, y 5, 12, 19 y 26 de septiembre, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

Las personas interesadas en participar ya pueden completar el formulario de inscripción disponible en: https://docs.google.com/forms/u/0/d/19Qv7SOYFp4yN2LY-_96su56vBVMpsh5es737tCy7aN0/viewform?edit_requested=true.

R.G