-1°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 02 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
02 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Abren las inscripciones para la segunda edición de "Voces con Propósito" en Esquel

El laboratorio de comunicación y oratoria vuelve al Centro Cultural Melipal con una propuesta renovada, orientada a quienes ya cuentan con experiencia en exposiciones públicas y buscan perfeccionar sus habilidades.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición de "Voces con Propósito", un laboratorio de comunicación y oratoria que se desarrollará en el Centro Cultural Esquel Melipal. La capacitación está pensada para personas con experiencia previa al hablar en público y propone un nivel de formación más avanzado que en sus ediciones anteriores.

 

El curso constará de ocho encuentros con una modalidad principalmente práctica, en la que cada participante recibirá un seguimiento personalizado para fortalecer sus capacidades comunicativas.

 

La propuesta está dirigida a docentes, comunicadores, guías de turismo, profesionales de la salud, vendedores, agentes inmobiliarios, funcionarios, referentes de organizaciones y cualquier persona interesada en mejorar su desempeño frente a una audiencia.

 

Durante la capacitación se trabajarán aspectos vinculados a la planificación de discursos y presentaciones, el uso estratégico de la voz, el storytelling, la construcción de la imagen personal y profesional, la comunicación no verbal, la presencia escénica, la argumentación y las técnicas para intervenir en debates o realizar exposiciones con mayor impacto. Además, se abordarán herramientas para identificar y corregir hábitos que afectan la comunicación, como las muletillas, los movimientos involuntarios y otros vicios frecuentes al expresarse.

 

Las clases se dictarán los viernes 8, 15, 22 y 29 de agosto, y 5, 12, 19 y 26 de septiembre, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

Las personas interesadas en participar ya pueden completar el formulario de inscripción disponible en: https://docs.google.com/forms/u/0/d/19Qv7SOYFp4yN2LY-_96su56vBVMpsh5es737tCy7aN0/viewform?edit_requested=true.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Manejaba con 2,8 de alcohol en sangre y protagonizó un choque en cadena en Esquel
2
 ANSES actualizó jubilaciones y asignaciones: cuánto cobrarán desde agosto de 2026
3
 La historia de Norma Pugh, la mujer que creó la caña con ruda más famosa de Esquel
4
 El Ejército realizará ejercicios militares en Esquel y advierte sobre zonas restringidas
5
 ¿Llega la nieve a Esquel? El SMN pronostica nevadas para la madrugada del domingo
1
 El Gobierno envió al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
2
 Chubut lanzó convocatoria para uno de los eventos de divulgación científica más reconocidos de Iberoamérica
3
 Abren las inscripciones para la segunda edición de "Voces con Propósito" en Esquel
4
 “Chubut Crece”: realizaron una jornada de atención y acompañamiento de la primera infancia en Camarones
5
 El Cerro 21, el centinela que sigue siendo testigo de la historia de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -