“Chubut Crece”: realizaron una jornada de atención y acompañamiento de la primera infancia en Camarones

En el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Provincia para fortalecer el desarrollo integral de niños desde los primeros años de vida; el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Salud llevaron adelante una jornada de itinerancia interdisciplinaria en la localidad de Camarones.

La actividad forma parte del programa “Chubut Crece”, perteneciente al Plan Provincial de Primera Infancia. En esta oportunidad tuvo lugar en el Hospital Rural de la localidad, donde profesionales del Hospital Santa Teresita de Rawson, del Departamento Provincial de Salud del Niño, de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia y del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Humano trabajaron de manera articulada junto al personal de salud local, brindando atención especializada a niños de la localidad.

Detección temprana e intervención oportuna

Durante la jornada se realizaron evaluaciones del desarrollo infantil, pesquisas auditivas y del lenguaje, barridos tonales y audiometrías, screening de lenguaje para niños de sala de cinco años, además de intervenciones de estimulación temprana destinadas a la primera infancia. Asimismo, se llevó adelante una instancia de capacitación dirigida al personal del Centro de Primera Infancia (CPI), orientada a fortalecer la detección temprana de indicadores de alerta en el desarrollo infantil y promover intervenciones oportunas.

Estas acciones forman parte de la estrategia de trabajo conjunto que impulsan el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Salud para fortalecer el desarrollo integral durante los primeros años de vida, acercando equipos especializados a las distintas localidades de la provincia, promoviendo la detección temprana, el acompañamiento oportuno y la optimización de las capacidades de los equipos territoriales.

La jornada se enmarca en el cronograma de itinerancias previsto por el programa Chubut Crece, que continuará recorriendo distintas localidades de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a políticas públicas destinadas a la primera infancia y acompañar a las familias chubutenses con una mirada integral e interdisciplinaria.

R.G