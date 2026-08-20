Capacitan sobre implantación y manejo del cultivo de frutilla

La primera jornada se realizó en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, con la participación de productores, emprendedores, estudiantes y vecinos, mientras que una nueva charla-taller se llevará adelante el miércoles 26 de agosto en El Bolsón.

La actividad realizada en Lago Puelo fue impulsada por la Dirección de Producción municipal en el marco de la planificación de asistencia técnica vinculada a Compras Conjuntas.

La capacitación estuvo a cargo de Paz Passone, técnica de la AER INTA El Bolsón, y del ingeniero agrónomo Javier Mariño, jefe de la AER INTA El Hoyo. Ambos compartieron conocimientos y experiencias vinculadas al cultivo de frutilla en la Comarca Andina.

Temas abordados

Durante el encuentro se trabajó sobre distintos aspectos que hacen al desarrollo del cultivo, entre ellos la elección y preparación del sitio, los sistemas de plantación y las variedades. También se abordó el manejo del riego, los cuidados sanitarios y la planificación dentro del predio, con contenidos orientados a las condiciones concretas de quienes producen en la zona.

El intercambio permitió además plantear consultas y compartir experiencias sobre las posibilidades que ofrece la frutilla como alternativa para diversificar la producción y avanzar en propuestas de agregado de valor.

Nueva jornada en El Bolsón

La propuesta tendrá continuidad en El Bolsón con una nueva charla-taller sobre implantación y manejo del cultivo de frutilla, también en el marco de Compras Conjuntas. El encuentro será el miércoles 26 de agosto a las 9.30 en la Fundación Cooperar, ubicada en Pagano 625.

La jornada estará orientada a quienes producen y a personas interesadas en conocer más sobre el manejo de este cultivo, con espacio para consultas e intercambio de experiencias.

O.P.