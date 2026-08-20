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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El tiempo cambia este jueves tras la jornada de sol

Después de un miércoles con sol y temperaturas agradables, el jueves comienza con otro escenario en la Comarca. La mañana tendrá mayor presencia de precipitaciones, pero el panorama irá cambiando con el correr de las horas.
Por Redacción Red43

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El jueves comienza con un cambio de escenario en la Comarca Andina después del sol y las temperaturas agradables que dejó el miércoles. Durante las primeras horas habrá lluvias, mientras que el cielo irá mostrando algunos cambios a medida que avance el día.

 

La mañana arranca con temperaturas alrededor de los y una alta probabilidad de precipitaciones. El viento será moderado, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, inicialmente del sudeste.

 

Con el paso de las horas, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar una máxima cercana a los 10° durante la tarde. Las lluvias pueden continuar, aunque con menor probabilidad que durante la mañana, y el cielo tendrá algunos momentos de menor nubosidad.

 

 

El viento también cambiará de dirección, pasando primero al oeste y luego al noroeste, sin ráfagas importantes previstas.

 

En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse ocasionalmente como nieve. La isoterma de 0° irá descendiendo durante el día, desde unos 2.400 metros en las primeras horas hasta cerca de 1.200 metros hacia la noche, por lo que el fenómeno queda principalmente ligado a las alturas.

 

Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones continuará bajando y la temperatura volverá a descender, con registros cercanos a los .

 

 

O.P.

 

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