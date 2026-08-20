El tiempo cambia este jueves tras la jornada de sol

El jueves comienza con un cambio de escenario en la Comarca Andina después del sol y las temperaturas agradables que dejó el miércoles. Durante las primeras horas habrá lluvias, mientras que el cielo irá mostrando algunos cambios a medida que avance el día.

La mañana arranca con temperaturas alrededor de los 5° y una alta probabilidad de precipitaciones. El viento será moderado, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, inicialmente del sudeste.

Con el paso de las horas, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar una máxima cercana a los 10° durante la tarde. Las lluvias pueden continuar, aunque con menor probabilidad que durante la mañana, y el cielo tendrá algunos momentos de menor nubosidad.

El viento también cambiará de dirección, pasando primero al oeste y luego al noroeste, sin ráfagas importantes previstas.

En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse ocasionalmente como nieve. La isoterma de 0° irá descendiendo durante el día, desde unos 2.400 metros en las primeras horas hasta cerca de 1.200 metros hacia la noche, por lo que el fenómeno queda principalmente ligado a las alturas.

Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones continuará bajando y la temperatura volverá a descender, con registros cercanos a los 4°.

O.P.