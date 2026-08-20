Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 20 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia Fuga de presos
20 de Agosto de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Fuga en Bariloche: un preso aprovechó un descuido y escapó por una ventana

Cumplía condena por robo y aprovechó un aviso de falsa emergencia en los calabozos para trepar a un altillo y huir por una ventana. Conocé de quién se trata y cómo se desplegó el operativo de búsqueda en toda la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un operativo de búsqueda se desplegó en la región tras la evasión de un interno alojado en la Comisaría 28 de San Carlos de Bariloche. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando el recluso, identificado como Jorge Mendoza y condenado por el delito de robo, logró salir del edificio policial a través de una abertura del sector superior.

 

La secuencia comenzó en el momento en que el detenido solicitó autorización para utilizar el sanitario de la dependencia. Debido a que las celdas carecen de baños propios, un efectivo policial debió custodiarlo en el trayecto de unos cinco metros hasta el sector correspondiente.

 

 

La maniobra de distracción y la huida

 

 

Mientras el uniformado aguardaba fuera del baño, los restantes detenidos comenzaron a gritar desde los calabozos para alertar sobre la supuesta descompensación de uno de los internos. Ante el llamado, el efectivo acudió hacia las celdas para constatar la emergencia reportada.

 

En ese intervalo, Mendoza se dirigió hacia el altillo de la seccional, un espacio destinado al depósito de elementos secuestrados. Desde allí, trepó hasta una ventana que da hacia el exterior y, pese a las dimensiones reducidas del marco, logró atravesarla y concretar la fuga antes de ser advertido.

 

 

Intervención judicial y peritajes

 

 

Tras confirmarse la ausencia del recluso, se notificó a la Fiscalía de turno, encabezada por la fiscal Paolini, y se emitió una alerta general a las diferentes dependencias policiales de la zona para dar con su paradero.

 

En paralelo, peritos del área de Criminalística trabajaron dentro de la comisaría para relevar huellas, constatar las aberturas y determinar las responsabilidades operativas en torno al hecho.

 

 

 

Foto:El Cordillerano

 

AMD

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente de tránsito en avenidas Perón y Alvear
2
 Comenzó el juicio contra un enfermero por la sustracción de morfina
3
 Operaron de urgencia a un hombre herido en Esquel: Investigan las causas
4
 Noche violenta en Esquel: un herido de gravedad y tres allanamientos
5
 ¿Qué es Luma? La nueva herramienta que estará disponible las 24 horas
1
 La sífilis marcó un nuevo récord nacional y crecen los diagnósticos en recién nacidos
2
 Francisco Adorni justificó ante la Justicia su declaración patrimonial: dijo que se confundió con un cero
3
 La nueva estafa digital que usa el nombre de ARCA: cómo reconocer el engaño y evitar caer en la trampa
4
 Torres ratificó la potestad de Chubut sobre Futaleufú: “Los recursos son de las provincias”
5
 Chubut fortalece el talento científico con nuevas becas postdoctorales cofinanciadas junto al CONICET
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -