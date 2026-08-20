Fuga en Bariloche: un preso aprovechó un descuido y escapó por una ventana

Un operativo de búsqueda se desplegó en la región tras la evasión de un interno alojado en la Comisaría 28 de San Carlos de Bariloche. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando el recluso, identificado como Jorge Mendoza y condenado por el delito de robo, logró salir del edificio policial a través de una abertura del sector superior.

La secuencia comenzó en el momento en que el detenido solicitó autorización para utilizar el sanitario de la dependencia. Debido a que las celdas carecen de baños propios, un efectivo policial debió custodiarlo en el trayecto de unos cinco metros hasta el sector correspondiente.

La maniobra de distracción y la huida

Mientras el uniformado aguardaba fuera del baño, los restantes detenidos comenzaron a gritar desde los calabozos para alertar sobre la supuesta descompensación de uno de los internos. Ante el llamado, el efectivo acudió hacia las celdas para constatar la emergencia reportada.

En ese intervalo, Mendoza se dirigió hacia el altillo de la seccional, un espacio destinado al depósito de elementos secuestrados. Desde allí, trepó hasta una ventana que da hacia el exterior y, pese a las dimensiones reducidas del marco, logró atravesarla y concretar la fuga antes de ser advertido.

Intervención judicial y peritajes

Tras confirmarse la ausencia del recluso, se notificó a la Fiscalía de turno, encabezada por la fiscal Paolini, y se emitió una alerta general a las diferentes dependencias policiales de la zona para dar con su paradero.

En paralelo, peritos del área de Criminalística trabajaron dentro de la comisaría para relevar huellas, constatar las aberturas y determinar las responsabilidades operativas en torno al hecho.

Foto:El Cordillerano

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