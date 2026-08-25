Plan Galina: Provincia pavimenta la avenida Oris de Roa y suma más de 20 cuadras en Trelew

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino, la obra de pavimentación de la avenida Oris de Roa, una intervención estratégica destinada a mejorar la infraestructura vial y fortalecer la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos comprenden la pavimentación de 3.870 metros, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Capitán Murga. La avenida constituye una importante arteria de circulación y permite vincular distintos accesos hacia el centro de Trelew, entre ellos Soberanía Nacional, Centenario, Michael Jones y López y Planes.

Más infraestructura y seguridad vial

Torres destacó que la obra, enmarcada en el Plan Galina, “es muy importante porque se trata de una arteria fundamental para Trelew” y recordó que “hace muchos años se viene hablando de la Oris de Roa. Es un proyecto que quedó inconcluso, pero las máquinas ya están trabajando y esta obra se va a terminar”.

Asimismo, el mandatario puso en valor la participación de los vecinos en el seguimiento de los trabajos y señaló que “las asociaciones vecinales van a tener la posibilidad de auditar la obra para garantizar que se ejecute como corresponde y que el esfuerzo de todos los contribuyentes se vea reflejado en resultados concretos”.

Por otra parte, el Gobernador anticipó que “esta semana se va a abrir la licitación para la pavimentación de más de 2.000 metros lineales en este sector, también en el marco del Plan Galina”.

“No solamente estamos avanzando con una obra fundamental para mejorar la circulación y la conectividad, sino que en los próximos días vamos a dar un paso más con la licitación de más de 20 nuevas cuadras para este sector de Trelew”, remarcó Torres.

Una obra estratégica para Trelew

La intervención contempla una obra integral sobre casi cuatro kilómetros de extensión, incluyendo obras de arte, reparaciones y todos los trabajos de movimiento, preparación y acondicionamiento del suelo necesarios para la ejecución de la pavimentación.

El proyecto incorpora además tareas de señalamiento y demarcación vial para mejorar las condiciones de seguridad y circulación una vez finalizados los trabajos.

Asimismo, se prevé la resolución de las interferencias con la infraestructura de servicios existente, dado que la traza atraviesa un sector por el que pasa el acueducto. Para ello, se ejecutarán las tareas necesarias para compatibilizar la nueva infraestructura vial con las instalaciones existentes.

Una obra retomada con fondos provinciales

La pavimentación de la avenida Oris de Roa cuenta con una inversión actualizada de $2.982 millones, financiada por el Gobierno del Chubut e incorporada al Plan Galina de Obras.

Originalmente, el proyecto estaba contemplado dentro de un esquema de financiamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, a través del Programa de Sostenimiento de Redes Conexas para el Fortalecimiento de la Red Troncal Nacional, acordado con la Municipalidad de Trelew.

Ante la interrupción de ese financiamiento, el Gobierno Provincial decidió retomar la obra y garantizar su ejecución con recursos propios, con el objetivo de concretar una intervención largamente proyectada y fundamental para la conectividad de la ciudad.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 365 días corridos.

Mejor circulación y conexión entre barrios

La pavimentación de la avenida Oris de Roa permitirá mejorar la circulación vehicular, fortalecer la conexión entre distintos barrios y optimizar los accesos hacia el área central de Trelew.

A través del Plan Galina, el Gobierno del Chubut continúa avanzando con obras de infraestructura vial financiadas con recursos provinciales, priorizando intervenciones que mejoren la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

R.G